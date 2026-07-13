Efes'in kalbi söküldü! Shane Larkin Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Shane Larkin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Shane Larkin’e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SHANE LARKIN KİMDİR?

Miami Üniversitesi’nden 2013 yılında mezun olan Larkin, 2013 NBA Draftında Atlanta Hawks tarafından 1. tur 18. sıradan seçildi. Hakları Dallas Mavericks’e verilen Larkin, NBA’deki ilk sezonuna Dallas’ta adım attı. Sezonu NBDL’in Texas Legends takımında tamamlayan Larkin, 2013 yılında Atlantic Coast Konferansı’nın en iyi beşine ve en iyi savunmacı beşine adını yazdırdı. Aynı zamanda konferansta “Yılın Oyuncusu” seçildi.

2014-15 sezonunda New York Knicks, 2015-16 sezonunda ise Brooklyn Nets takımında görev yaptı. 2016-17 sezonunda ise ilk yurt dışı deneyimi için İspanya’nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımının yolunu tutan Larkin, İspanya Ligi’nin en iyi ikinci beşinde yer aldı.

2017-18 sezonunda ise NBA’e Boston Celtics formasıyla geri dönen Milli oyuncu, 2018-19 sezonunda Anadolu Efes ile sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla mücadele ettiği sekiz sezonda 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 EuroLeague, 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Kulüp başarılarının yanında bireysel alanda da ödül kazanan başarılı oyun kurucu, EuroLeague’de 25 yılın en özel isimleri arasındaki yerini alırken, 2020-21 sezonunda en iyi ikinci beşe, 2021-22 sezonunda ise en iyi beşe seçildi.

Larkin, 2025 yazında A Milli Basketbol Takımımızla Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.