  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar Terör örgütünden sivillere engel! SDG’den 'kentten çıkanı vururuz' tehdidi İstanbul'u işte böyle soydular! Paraları özel jet ile yurt dışına kaçırdılar: Kamu zararı dudak uçuklatıyor: 80 milyar TL Bakan Bayraktar 6 yeni alanda sondaj yapılacağını duyurdu Karadeniz'in altını üstüne getireceğiz İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi Türkiye NATO’ya sattı ses Yunanistan’dan geldi: Birbirlerine girdiler! Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni sordu Bakan Fidan cevapladı! Türkiye'nin Somaliland'daki pozisyonu ne olacak? Japonya derin denize indi: Nadir toprakta tarihi adım! Çin bağımlılığına karşı küresel hamle… Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu
Dünya Yüzyılın pazarlığı: ABD ve Danimarka Grönland için masaya oturdu!
Dünya

Yüzyılın pazarlığı: ABD ve Danimarka Grönland için masaya oturdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yüzyılın pazarlığı: ABD ve Danimarka Grönland için masaya oturdu!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı heyet arasındaki görüşmenin "verimli" geçtiğini duyurdu. İki ülke arasında Grönland’ın satın alınması için teknik görüşmeleri yürütecek bir çalışma grubu kuruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Başkan Donald Trump'ın "Grönland'ı Danimarka'dan almak konusundaki önceliğine" dikkat çekti.

Leavitt, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Danimarkalı yetkililer arasındaki dünkü görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirerek,

"Toplantıda, iki taraf, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapmaya devam edecek bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştı. Bu görüşmenin 2 ila 3 haftada bir yapılacağı kaydedildi" açıklamasında bulundu.

"BAŞKAN TRUMP, GRÖNLAND'İN ABD'YE KATILMASINI İSTİYOR"

Leavitt, Grönland'ın Amerikan ulusal çıkarları için stratejik önemini vurgulayarak, "Başkan Trump, Grönland'in ABD'ye katılmasını istiyor ve bunu bir ulusal güvenlik önceliği olarak görüyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD'li sözcü ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin adaya asker gönderme planlarının Trump'ın bu kararlılığını etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland'ın "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" belirtmişti.

Washington'daki görüşmeler sonrası temel anlaşmazlıkların sürdüğü bildirilse de ABD'nin adayı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedildi.

Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce egemenliğin devredilmesini içeren tüm yaklaşımları reddetmişti.

Almanya'dan Grönland hamlesi!
Almanya'dan Grönland hamlesi!

Dünya

Almanya'dan Grönland hamlesi!

Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir
Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir

Dünya

Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir

Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor
Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor

Dünya

Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor

Avrupa'dan Grönland hamlesi: Askeri keşif birlikleri yola çıkıyor
Avrupa'dan Grönland hamlesi: Askeri keşif birlikleri yola çıkıyor

Dünya

Avrupa'dan Grönland hamlesi: Askeri keşif birlikleri yola çıkıyor

Trump’tan Danimarka’ya ağır rest: "Size güvenmiyorum, Grönland'a biz gireriz!"
Trump’tan Danimarka’ya ağır rest: "Size güvenmiyorum, Grönland'a biz gireriz!"

Dünya

Trump’tan Danimarka’ya ağır rest: "Size güvenmiyorum, Grönland'a biz gireriz!"

Grönland’a asker gönderiliyor!
Grönland’a asker gönderiliyor!

Dünya

Grönland’a asker gönderiliyor!

Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek
Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek

Dünya

Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23