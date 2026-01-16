Yüzyılın pazarlığı: ABD ve Danimarka Grönland için masaya oturdu!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Başkan Donald Trump'ın "Grönland'ı Danimarka'dan almak konusundaki önceliğine" dikkat çekti.

Leavitt, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Danimarkalı yetkililer arasındaki dünkü görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirerek,

"Toplantıda, iki taraf, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapmaya devam edecek bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştı. Bu görüşmenin 2 ila 3 haftada bir yapılacağı kaydedildi" açıklamasında bulundu.

"BAŞKAN TRUMP, GRÖNLAND'İN ABD'YE KATILMASINI İSTİYOR"

Leavitt, Grönland'ın Amerikan ulusal çıkarları için stratejik önemini vurgulayarak, "Başkan Trump, Grönland'in ABD'ye katılmasını istiyor ve bunu bir ulusal güvenlik önceliği olarak görüyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD'li sözcü ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin adaya asker gönderme planlarının Trump'ın bu kararlılığını etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland'ın "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" belirtmişti.

Washington'daki görüşmeler sonrası temel anlaşmazlıkların sürdüğü bildirilse de ABD'nin adayı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedildi.

Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce egemenliğin devredilmesini içeren tüm yaklaşımları reddetmişti.