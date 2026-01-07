Yüzyılın köstebeği hücresinde öldü! CIA'yı satan efsanevi casus Aldrich Ames'in gizemli sonu!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) çalışırken 1985 ile 1994 yılları arasında 2,5 milyon dolar karşılığında Sovyetler Birliği ve Rusya’ya istihbarat sızdıran Aldrich Ames, 84 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti.

​​​​​​​ABD Federal Cezaevleri Bürosu sözcülüğü, 84 yaşındaki eski CIA ajanı Ames’in pazartesi günü Maryland'deki hapishanede öldüğünü açıkladı.

31 yıl CIA’de görev alan Ames, 1985'ten 1994'teki tutuklanmasına kadar "ABD sırları karşılığında Moskova'dan 2,5 milyon dolar aldığını" açıklamıştı.

Ames'in sızdırdığı bilgiler arasında ABD ve İngiltere’ye casusluk yapan 10 Rus yetkilinin kimlik bilgileri, casus uydu operasyonları ve gizli dinlemeler dahil bir dizi konunun yer aldığı kaydedilmişti.

Soğuk Savaş döneminde bazı Batılı ajanların öldürülmesi dahil CIA için büyük engel teşkil etmekle suçlanan Ames, "casusluk ve vergi kaçakçılığı" suçlarını kabul etmesinin ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ames, Washington Post'a verdiği bir röportajında​, casusluğa yönelmesinin nedeninin "acil mali sıkıntılar" olduğunu savunmuştu.

Ames'in eşi Rosario da casusluğa yardım etme suçunu kabul etmiş ve 63 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.