Yüzünüzü yıkadıktan sonra havlu kullanıyorsanız...

Cildinizin sağlıklı ve parlak görünmesi için doğru şekilde nemlendirmek çok önemli. Bu işlem için cildinizi yıkadıktan sonra havlu kullanmayın.

Sağlıklı bir cilt için doğru ve etkili bakım yapmak; cildi temizlemek ve nemlendirmek çok önemli. Uzmanlar temel cilt bakımıyla ilgili şu önerilerde bulunuyor:

Cilt bakımı, medikal ve kozmetik bakım olmak üzere iki şekilde yapılır. Cildinde ciddi problemleri olanlar mutlaka bir uzmana başvurmalıdır.

Ciltte özel bir problem yoksa; evde cilt bakımı ve temizlik uygulamaları yapılabilir.

Havlu kullanmayın

Cildi doğru şekilde nemlendirmek çok önemlidir. Nemlendirme işlemi şöyle yapılmalı: Cilt güzelce yıkandıktan sonra havlu kullanılmamalı.Havlu yerine peçeteyle ıslaklığı alıp ardından cilde nemlendirici sürülmelidir. Bu en doğru yöntemdir.

Günlük temizlik, cilt bakımı için çok önemlidir.Yağlanma; akne oluşumuna ve mikrop üremesine zemin hazırlar. Bu nedenle yağlı cilt sık yıkanmalı.

Akne izleri, hamilelik ve güneş lekeleri gibi sorunları gidermek için cilde peeling yapılabilir.

Soğuk; cildi kurutur, nemini alır, elastik liflerin kaybına neden olur. Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için güneş koruyucular sadece yazın değil, her mevsim kullanılmalı. Bunları seçerken kimyasal filtrelere ilave olarak fiziksel filtre de olmasına dikkat edilmeli.

Sağlıklı bir cilt için sebze, meyve gibi vitaminden zengin yiyecekler tüketilmeli. Gerekiyorsa Biotin, C ve E vitaminleri ile çinko takviyesi yapılmalı.

Cilt sağlığı için spor ya da egzersiz yapmak büyük önemtaşıyor. Ancak kapalı spor salonları yerine açık havada yapılması daha faydalı olacaktır.

Mevsim geçişlerinde en çok görülen sorunlardan biri de ani sıcak-soğuk geçişleri yüzünden ciltte oluşan çatlaklardır. Bu çatlamalar, genellikle yüzde, burun kenarında, ellerde ve yanaklarda görülür. Bu sorundan kurtulabilmek için duş alırken aşırı sıcak su kullanılmamalı ve cilt mutlaka banyo sonrası nemlendirilmelidir. Banyo süresinin 5-10 dakikadan fazla olmamasına da özen gösterilmelidir.

Bol su için

Düzensiz uyku, vücudumuzda birçok olumsuz duruma sebep olabilir. Yeteri kadar dinlenemeyen hücrelerde serbest oksijen radikalleri ortaya çıkıyor. Bunlar, vücudun iyileşme mekanizmasında bozulmaya ve ciltte kırışıklıklara, elastikiyet kaybına, izlere, saç dökülmesi ve tırnak kırılmasına neden oluyor. Cilt sağlığı için her gün sekiz saat uyumak gerekir.

Bol su içmenin, cildi içeriden nemlendirdiği bir gerçek. Sağlık açısından bir engel yoksa günde 2 litre su içilmesinde fayda var. Ancak çay ve kahve yerine su içilmeli. Çünkü çay, kahve gibi içecekler idrar yaptırıcı etkiye sahiptir, olan suyun da kaybına neden olurlar.

Havlu kullanırsanız...

Havlu kullanmanın olası etkileri arasında şu dezavantajlar var. Sivilce yapabilir, cildiniz daha hızlı yaşlanabilir, cildinizi yağlı hale getirebilir.

Yüzünüzü havluyla kurulamak yerine havanın doğal kurutma işini yapmasına izin verin. Havanın cildinizi kurutması, cildiniz için daha hijyenik ve naziktir ayrıca yüzünüzü bir havluyla silmekten daha fazla zaman gerektirse de, cildiniz bunun için size teşekkür edecektir.

Yüzünüzü her zamanki gibi yıkayın.

Cildinizin doğal olarak kurumasına izin verin.

En sevdiğiniz nemlendiriciyi uygulayın.