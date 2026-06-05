  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den Havana'ya yeni darbe! Küba Devlet Başkanı ve ailesine yaptırım Beraat kararı bozuldu! Oğluna saldıran köpeği vurduğu için hapse girebilir! 5 Haziran 1974: Hilmi Ziya Ülken'in vefatı (Son dönem Türk Bilim ve Fikir Adamı) Putin'den dikkat çeken açıklama! "Rusya hazır" İran'dan sonra sıra hangi ülkede? Trump açık açık söyledi CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı Erakçi, Hamaney'in şehit olduğu gün hakkında konuştu! Hava saldırısında nerede olduğunu açıkladı 109 ülkeden 1409 başvuru! İz bırakanlar bu festivalde olacak Herkes barışın gelmesini bekliyor! ABD'den “seyahat etmeyin” uyarısı "Dumansız Plaj" uygulaması başladı! Bu ilimizde plajda sigara içmek yasak
Spor Beşiktaş‘ın yeni hocası bugün İstanbul‘a geliyor! İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim
Spor

Beşiktaş‘ın yeni hocası bugün İstanbul‘a geliyor! İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Beşiktaş‘ın yeni hocası bugün İstanbul‘a geliyor! İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim

Süper Lig devi Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. İtalyan teknik adamın Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından merakla beklenen teknik direktör belli oldu. Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

SERGEN YALÇIN SONRASI BEŞİKTAŞ'TA BEKLENEN İMZA

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirdi.

 

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı yönetimin bir süredir sürdürdüğü görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

SERDAL ADALI İLE İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Vincenzo Italiano ile birlikte bugün saat 15.00'te İstanbul'a geleceği belirtildi. İkilinin İstanbul'a inişinin ardından resmi imza sürecinin tamamlanması bekleniyor.

 

KARİYERİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

İtalya'da önemli kulüplerde görev yapan Vincenzo Italiano, kariyerine ilk kez Türkiye'de devam edecek. Beşiktaş yönetiminin, yeni sezon yapılanmasını İtalyan teknik adamın raporu doğrultusunda şekillendireceği öğrenildi.

TARAFTARLARDA HEYECAN YARATTI

Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesi siyah-beyazlı taraftarlar arasında da heyecan yarattı. Yeni teknik direktörün kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı

Spor

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı

Seride öne geçti! Nefes kesen maçta kazanan Beşiktaş GAİN
Seride öne geçti! Nefes kesen maçta kazanan Beşiktaş GAİN

Spor

Seride öne geçti! Nefes kesen maçta kazanan Beşiktaş GAİN

Herkes şokta! Zidane Beşiktaş'a geliyor!
Herkes şokta! Zidane Beşiktaş'a geliyor!

Spor

Herkes şokta! Zidane Beşiktaş'a geliyor!

Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarını yalanladı
Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarını yalanladı

Spor

Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarını yalanladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23