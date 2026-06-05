ABD'den Havana'ya yeni darbe! Küba Devlet Başkanı ve ailesine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in yanı sıra eşi Lis Cuesta Peraza, üvey oğlu ve hukuk danışmanı Manuel Anido Cuesta, eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ile torunu Raul Alejandro Castro Calis hakkında yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Mal varlıkları donduruldu

Karar kapsamında yaptırım listesine alınan kişilerin ABD sınırları içindeki tüm mal varlıkları dondurulurken, Amerikan vatandaşları ve şirketlerinin bu kişilerle ticari ya da finansal ilişki kurması yasaklandı. Ayrıca yaptırımların yalnızca bireylerle sınırlı olmadığı, bazı Küba kurumlarının da hedef alındığı belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı, Küba Savunma Bakanlığı ile bazı kamu kuruluşlarını da yaptırım kapsamına aldığını duyurdu.

Trump yönetimi baskıyı artırıyor

Son yaptırım kararının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik ambargo ve ekonomik baskıları genişleten yeni kararlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Washington yönetimi, uzun süredir Havana hükümetini ekonomik ve siyasi olarak sıkıştırmaya çalışırken, son dönemde enerji alanında uygulanan kısıtlamalar ada ülkesindeki krizi daha da derinleştirdi.

ABD'nin enerji ve ticaret alanında uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Küba'da elektrik kesintileri artarken, yakıt temininde yaşanan sorunlar gıda arzını da olumsuz etkiliyor. Küba yönetimi ise yaşanan ekonomik darboğazın temel sorumlusunun Washington'un yıllardır sürdürdüğü ambargo politikası olduğunu savunuyor.

Diaz-Canel'den sert tepki

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin uyguladığı yaptırımları "toplu cezalandırma" olarak nitelendirmiş ve Washington yönetimini Küba halkını ekonomik olarak boğmaya çalışmakla suçlamıştı. Diaz-Canel, ABD'nin enerji ambargosu ve ekonomik baskılarının ülkeyi teslim almaya yönelik olduğunu belirtmişti.

Gerilim tırmanıyor

ABD ile Küba arasındaki gerilim son aylarda hızla yükselirken, Washington yönetimi mayıs ayında da çok sayıda Kübalı yetkiliyi yaptırım listesine eklemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni yaptırımların devam edeceği mesajını verirken, Havana yönetimi ise bu adımları "egemen bir devlete yönelik hukuk dışı müdahale" olarak değerlendiriyor.

Son yaptırımların ardından ABD-Küba hattındaki gerilimin daha da artması beklenirken, ekonomik krizle mücadele eden ada ülkesi üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde yeni yaptırımlarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.