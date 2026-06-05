Dünya Dönmeyi Bir Saniyeliğine Bıraksaydı Ne Olurdu? Korkunç Senaryo!

Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü hayatın temel taşlarından biri. Peki, gezegenimiz aniden sadece bir saniyeliğine dönmeyi bıraksaydı ne olurdu? Bilim insanlarına göre ortaya çıkacak tablo, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olabilir.

Ekvator çevresinde Dünya'nın dönüş hızı saatte yaklaşık 1.670 kilometreye ulaşıyor. İnsanlar, okyanuslar ve atmosfer bu hareketle birlikte döndüğü için günlük yaşamda bunu hissetmiyoruz. Ancak Dünya'nın aniden durması halinde yüzeydeki her şey mevcut hızını korumaya devam edecekti.

İnsanlar ve Yapılar Savrulurdu

Bir saniyelik ani duruşta insanlar, araçlar, ağaçlar ve hatta binaların büyük bölümü doğuya doğru yüzlerce kilometre hızla savrulabilirdi. Bu durum devasa yıkımlara ve milyonlarca can kaybına yol açabilirdi.

Okyanuslar Kıtaların Üzerine Taşardı

Dünya ile birlikte hareket eden okyanuslar da hızlarını koruyacağından, kıyı bölgelerini yutan dev mega tsunamiler meydana gelebilirdi. Yüzlerce metre yüksekliğe ulaşabilecek su duvarlarının kıtaların iç kesimlerine kadar ilerleyebileceği belirtiliyor.

Atmosfer Ölümcül Rüzgârlara Dönüşürdü

Atmosfer de Dünya'nın dönüş hızını koruyacağı için gezegen yüzeyine göre saatte binlerce kilometre hızla hareket eden rüzgârlar oluşabilirdi. Bu süper fırtınalar, şehirleri ve ormanları dakikalar içinde yok edecek güce sahip olurdu.

Depremler ve Volkanik Hareketlilik Artabilirdi

Ani duruşun gezegenin kabuğunda büyük gerilimler oluşturabileceği, bunun da dev depremleri ve volkanik faaliyetleri tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Bir Saniye Yetiyor

Uzmanlar, Dünya'nın dönüşünün aniden durmasının fiziksel olarak son derece düşük bir ihtimal olduğunu vurguluyor. Ancak teorik olarak böyle bir olayın yalnızca bir saniye sürmesi bile küresel ölçekte yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Neyse ki bilim insanlarına göre Dünya'nın yakın gelecekte aniden dönmeyi bırakması söz konusu değil. Ancak bu düşünce deneyi, gezegenimizin hassas dengeler üzerinde işlediğini ve dönüş hareketinin yaşam için ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor.