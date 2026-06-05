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Ekonomi Piyasalarda pozitif açılış! Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Piyasalarda pozitif açılış! Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Piyasalarda pozitif açılış! Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artışla 13.889,37 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 13.872,25 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 17,12 puan ve yüzde 0,12 artışla 13.889,37 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,63 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,12 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve teknoloji rallisinin duraksamasıyla yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Jeopolitik riskler ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. Yatırımcıların piyasaları rekor seviyelere taşıyan yapay zeka hisselerine olan ilgisinin düşmesi piyasalarda teknoloji sektöründen kaynaklı iyimserliğin azalmasına neden oldu.

 

ABD'li çip üreticisi Broadcom'un gelir tahminin ve çip satışlarına ilişkin sunduğu görünümün beklentilerin altında kalması da teknoloji hisselerindeki sert yükselişleri durdurdu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi'nde büyümenin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor.

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