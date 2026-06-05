Buruk 4 oyuncunun biletini tamamen kesti!

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan ve ilk toplantısını gerçekleştiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ayrılık listesini yönetime sundu.

İlk etapta 4 oyuncunun bileti kesilirken, Okan Buruk ayrılıkların devam edeceğinin sinyalini verdi. İşte Cimbom'da topun ağzındaki 4 oyuncu.

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasına ilişkin beklenen zirve gerçekleşti.

Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, tatilden dönen Teknik Direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. Zirvede ilk olarak takımdaki oyuncuların geleceği ve gidecek futbolcuların ele alındığı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezon takımda kesin olarak düşünmediği 4 ismi Abdullah Kavukcu'ya bildirdi.

Abdullah Kavukcu da bu dört ismin temsilcilerine ayrılık kararını deklare etti.

İşte Galatasaray'daki ilk toplantı sonrası kesin olarak gönderilmesine karar verilen oyuncular:

NICOLO ZANILO

Sezonu kiralık olarak Udinese'de geçiren İtalyan oyuncu, ülkesinde kalmak istiyor. Udinese de satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. Zaniolo'nun sarı kırmızılı takımdaki kariyeri sona erecek.

VICTOR NELSSON

Sezonu Serie A'da küme düşen Hellas Verona'da geçiren Nelsson, Okan Buruk'un net olarak üstünü çizdiği oyunculardan biri. Danimarkalı oyuncu kesin olarak kadroda düşünülmüyor.

CARLOS CUESTA

Brezilya'nın Vasco da Gama takımında kiralık olarak oynayan Cuesta'nın sözleşmesi yıl sonuna kadar devam ediyor. Kolombiyalı oyuncu için de Okan Buruk gönderilmesi yönünde kararını yönetime bildirdi.

ELIAS JELERT

Bu isimler arasında durumu en belirsiz olan oyuncu Jelert. Southampton takımına kiralanan Danimarkalı oyuncu burada da forma yüzü göremedi. Yıl boyu sadece 6 maça ilk 11'de çıkabilen Jelert'in satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Galatasaray'a dönecek.

Ancak Jelert için kafa karıştıran konu, yeni yabancı kuralında yaşı gereği +4 kontenjanında yer alabilmesi. Okan Buruk ilk etapta gönderilmesi yönünde karar alsa da kampta oyuncuyu deneyebilir.

Galatasaray'da bununla birlikte olası ayrılık senaryolarının gözden geçirildiği vurgulandı. Bu durumun netleşmesinin önemine dikkat çekilerek transferdeki ihtiyaçların buna göre şekilleneceği iletildi.