Yüzünüzü jiletle alırsanız ne olur? İşte zararları...

Jilet ağrısız ve pratik bir tüy alma yöntemidir. Tüyleri kısaltan jilet yüze vurulursa hangi sonuçlara yol açar? İşte detaylar...

Birçok kişi yüz bölgesinde bulunan istenmeyen tüylerini jiletle almakta. Kökünden bir müdahale olmayan jilet yöntemi doğru mu? İşte yanıtı...

YÜZE JİLET UYGULANIR MI?

Yüz epilasyonu, hem kadınlar hem de erkekler için popüler bir güzellik rutinidir. Ağda, lazer tedavileri gibi birçok yöntem olsa da en kolay yöntem olan yüz jileti tercih ediliyor.

Yüz jileti, pürüzsüz, tüysüz bir cilt elde etmenin hızlı ve kolay bir yoludur. Bunun için bir kuaföre ya da güzellik merkezine gitmek gerekmez.

İstenmeyen yüz tüylerini almanın hızlı ve kolay bir yolu olarak kadınlar arasında giderek daha popüler hale geliyor.

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Oldukça rahat olmasına rağmen insanlar yüz jileti kullanmanın cilde neden olabileceği hasarlar sebebiyle endişe duyuyor.

Yüz jileti kullanmak cilde zarar verir mi?

Cilt Bakımı ve Saç Bakımı Uzmanı ve Dermapuritys Başkan Yardımcısı Lalita Arya, yüz jiletleri ile ilgili şöyle söylüyor:

Yüz jileti, yüz kıllarını almak için uygun bir çözüm gibi görünse de, jilet yanığından kıl dönmesine ve hatta enfeksiyona kadar çeşitli sorunlara neden olabilir.

Yüz jiletini kullanmanın en önemli risklerinden biri de jilet yanığıdır. Yüz jiletinin, cildi sıyırarak kızarıklığa, tahrişe ve hatta bazen küçük şişliklere neden olabilir.

Bu, özellikle hassas cilde sahip olanlar için problemli olabilir. Çünkü rosacea veya egzama gibi mevcut cilt hastalıklarını şiddetlendirebilir.