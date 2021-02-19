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Gündem Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap
Gündem

Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısında konuştu. Destici, Kılıçdaroğlu'nun "Ben 5 tane soru sordum. Niye bu kadar alındılar? Cevabını da hala almış değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımız, gaziler, şehitler için sordum." sözlerine o anda cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:42:00 -

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki genel başkan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ben 5 tane soru sordum. Niye bu kadar alındılar? Cevabını da hala almış değilim" dedi. BBP lideri Mustafa Destici ise bu açıklamaya"İki bakanımız PKK'nın uzantısı HDP'nin olduğu Meclis'te ne kadar bilgilendirebilecekler? Ha Kandil'deki Karayılan ha Meclis sıralarında oturan kara çıyan, ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan..." sözleriyle adeta yanıt vermiş oldu. 

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ortak basın toplatısında Gara'da şehit edilen Türk vatandaşlarını siyasi malzeme haline getirmeye kalkarak "Başarısızlığın faturasının talimatı verene kesilmesi gerek. Şu ana kadar 5 sorunun cevabını almış değilim. Bunun cevabını hala bekliyorum. " açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'na cevap

Destici ise Kılıçdaroğlu'ndan sonra açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine yanıt verdi.

Terörle mücadele hepimizin ortak meselesi. Bu meselede en önemli sorumluluğumuz bir siyasetçi olarak bir ve beraber hareket etmektir. Asıl hedef alınması gereken evlatlarımızı kahpece öldüren terör örgütüdür. Kınanması gereken PKK’dır. Bu üzüntülü hadisede bile gördük ki PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP bunu kınamaktan geri durdu. Bazen ağzımızdan sehven bazı ifadeler çıkabilir bunun peşine düşüldüğü zaman bizim aleyhimize de kullanılabilir.

"Bu konudaki duruşumuz çok açık"

O yüzden burada daha hassas davranmak gerekir. Birbirimizi suçlamak yerine bir milletçe terörle mücadele nasıl veririz bunu konuşmak lazım. Terörün finansının kesilmesi ki; burada hemfikiriz. Terörle mücadele konusunda terörü destekleyenler neredeyse bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Biz BBP olarak bu konudaki duruşumuz çok açık. Aynı şekilde Cumhur İttifakı’ndaki konumumuzu da koruyoruz.

"Onlar şehit olmadan alınmak istenmiştir"

Sınır dışı harekatlarımız en son Gara operasyonuna da baktığımız zaman bizim kahramanlarımızın bir mağarada tutulduğu öğreniliyor ve buraya bir operasyon düzenleniyor. Operasyonun amacı kahramanlarımızı sağ salim kurtarmaktır. Önemli olan niyettir. Onlar şehit olmadan alınmak istenmiştir. Ama burada önemli olan niyettir. Bu niyetle bu operasyon yapılmıştır. Burada terör örgütlerine karşı ortak bir tavır sergilememize inanıyorum. Bence bu tartışmalar artık sona ermelidir. Ziyaretimizin bir nedeni yeni anayasa bir nedeni de bu ortak bir duruş için gayret ediyoruz.

"Ha PKK ha HDP, ha Murat Karayılan ha Pervin Buldan"

Bazı sorular kamuoyu önünde sorulur. Bazı sorular da kapalı bir şekilde sorulur. Meclise gelen iki bakanımız bilgilendirmeye geldi. İki bakanımız PKK’nın uzantısı olduğu Meclis’te ne kadar bilgilendirme yapacak. Ha PKK ha HDP’li vekiller. Ha Murat Karayılan ha Pervin Buldan.

Bu tartışmaları ileri taşımanın iyi sonuçları olmayacağını düşünüyorum. Bizim oturup konuşup birliğe ihtiyacımız var.

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Yorumlar

ADM

Offf yatirmis tokatlamis...
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Özcan çolak

Şu ZAVALLIYI bi kulak doktoruna gösterin galiba SAĞIR.
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