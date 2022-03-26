‘Yüzüme tükürün’ diyen yüzde 1’lik Davutoğlu’ndan AK Parti seçmenine yoklama!

AK Parti’de olduğu dönemde ‘İhanet edersem yüzüme tükürün’ çıkışında bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu iyice köşeye sıkıştı.

“Korkmayın ve saflarımıza katılın”

CHP başta olmak üzere diğer muhaliflerin gazına gelerek sürekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefe koyan Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan “Şahit ol ya Rab” başlığıyla bir video yayınladı. AK Partililere seslenen Davutoğlu, "Bu kötü gidişe destek vermeyin, korkmayın ve saflarımıza katılın" dedi.

Provokatör Alparslan Kuytul’un oyunu üzerinden Erdoğan’ı hedef yaptı

Her fırsatta FETÖ’yü koruyan ve onların yayın organlarına çıkıp demeçler veren Alparslan Kuytul’un provokasyonlarını görmemezlikten gelen Ahmet Davutoğlu, ‘sınırlarını’ aşan bazı polislerin kabul edilemez tavrı üzerinden yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef yaptı.

“Vicdanımızı harekete geçirme günüdür”

Adana’da provokasyona ilişkin görüntüleri değerlendiren Ahmet Davutoğlu, “Bu görüntüler karşısında sesiniz olmasa bile vicdanınızın isyan ettiğini güçlü dünya lideri olarak gördüğünüz Erdoğan'ın tam bir acziyet ile susmasını aklınızın almadığını biliyorum. Siz eski sorosçuların, pelikancıların, 28 Şubatçıların, bizim hakkımızda işlettiği propagandanın teshiri dolayısıyla ne düşünürseniz düşünün, biz sizin vicdanınızdan ümidimizi kesmeyecek ve o vicdana hitap etmeye devam edeceğiz. Adana'daki tablo alarm edicidir. Değerli AK Partili kardeşlerim gün zihnimizi açma, vicdanımızı harekete geçirme günüdür.” iddiasında bulundu.