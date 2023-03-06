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Siyaset Yüzsüzlüğün fotoğrafı! Karamollaoğlu Akşener'i kapıda karşıladı
Siyaset

Yüzsüzlüğün fotoğrafı! Karamollaoğlu Akşener'i kapıda karşıladı

Masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkez binasında Temel Karamollaoğlu tarafından kapıda karşılandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 16:05:00 - 2023-03-06 16:10:31
Yüzsüzlüğün fotoğrafı! Karamollaoğlu Akşener'i kapıda karşıladı

Zehir zemberek sözlerle Cuma günü yaptığı açıklamada masayı terk eden Meral Akşener, geri döndü.

Akşener, ağır ithamlarda bulunduğu Millet İttifakı üyelerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından kapıda karşılandı.

İkilinin kameralara verdiği fotoğraf karesi yüzsüzlüğün bu kadarı dedirtti.


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