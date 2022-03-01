Yüzsüzlüğün bu kadarına pes doğrusu!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaşatan ve geçtiğimiz sezonun başında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, siyah beyazlılarda yaşadıklarına ilişkin flaş ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, suskunluğunu bozdu. Hollandalı kanat oyuncusu, siyah beyazlılarla ilgili flaş ifadelerde bulundu. Lens, 2020-2021 sezonunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı sonrası kadro dışı kalmıştı.

Sabah'ın ESPN'den derlediği haberde, 34 yaşındaki futbolcu, "Aslında 1.5 yıldır takımdan ayrı antrenman yapıyorum. 2 yıl önceye göre durumum çok değişti. Takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım" dedi.

Lens, "Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum, ayrıldığımda da atmayacağım. Ancak durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar" açıklamasında bulundu. İşte Lens'in diğer sözleri...

"Beşiktaş maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Böyle bir durumda kulüpler her teklifi ya da oyuncuya daha az para ödeyeceği her şansı değerlendirmek ister."

"Ancak durum böyle değildir. Hala bu konuda istekleri ve gereksinimleri vardır. Sonuç olarak başka takımlarla birkaç kez görüşme oldu ancak nihai bir anlaşmaya varılamadı."

"Şu anda iyi bir para kazandığımı düşünüyorum. Daha önce kazandığım paranın başka kulüpten yarısını ya da yüzde 10 daha azını kazanacağımı düşündüğüm için olumsuz bakıyordum."

"Ancak şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa yüzde 10 indirimi tercih ederim. Tekrar futbol oynamayı çok isterim."

"34 yaşındayım. Bu son yıllarımızsa futbolu bitirmek isterim. Amacım bu, futbolu bitirmek."