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Siyaset Yüzsüzlüğün bu kadarı! Kılıçdaroğlu'ndan "pes" dedirten 15 Temmuz çıkışı
Siyaset

Yüzsüzlüğün bu kadarı! Kılıçdaroğlu'ndan "pes" dedirten 15 Temmuz çıkışı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tankların arasından sıvışarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giden ve yaşananları çay-kahve eşliğinde televizyondan seyreden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "pes" dedirten açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "O dönem mücadele ettik. Hep birlikte yaptık, darbecilere karşı çıktık" diyerek akılalmaz sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 15:54:00 - 2021-11-02 15:54:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. 15 Temmuz'da, Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapıp Bakırköy Belediye Başkanının evinde televizyon karşısında gelişmeleri izleyen Kılıçdaroğlu, o gece darbecilere karşı birlikte mücadele verdiklerini ifade etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin olduğu gece Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçarken görülmüştü. Kılıçdaroğlu, havaalanından kaçışının ardından darbe gecesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçirmişti.

"Hep birlikte mücadele ettik"

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kendisiyle ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu darbe gecesinde hep birlikte mücade ettiklerini söyleyerek, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı" dedi.

Bakan Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz tepkisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun, "15 Temmuz darbe girişiminde hep birlikte mücadele ettik, darbecilere karşı çıktık." sözlerine sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

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