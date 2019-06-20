Yüzmek için dereye girdi, cansız bedeni çıkarıldı! Manavgat'ta yüzmek için dereye giren 35 yaşındaki Hasan Kaya, boğularak can verdi.

Antalya'da, Manavgat Irmağı'nda tekne turuna çıkan kişi, yüzmek için girdiği suda boğuldu. Gaziantep'ten ziyaretine gelen annesi ve kardeşleriyle Manavgat Irmağı'nda tekne turuna çıkanHasan Kaya (35), ırmak ile denizin birleştiği, "Boğaz mevkisi" olarak adlandırılan bölgede yüzmek için suya atladı. Kaya'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve jandarmadan dalgıç ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Kaya'nın cesedi, suya atladığı yerden yaklaşık 20 metre uzakta bulundu. Kıyıya çıkarılan cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, Kaya'nın yakınları fenalık geçirdi.

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