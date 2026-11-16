13 il için sarı alarm! Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 13 ili sarı kodla uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, yarın Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Yalova için sarı kod uyarısında bulunuldu.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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