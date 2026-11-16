Süper Lig ekibi resmen açıkladı: Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini resmen açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, 45 yaşındaki çalıştırıcıyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Demirel, yaklaşık altı aylık aranın ardından yeniden teknik direktörlük kariyerine devam edecek.

Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

SON OLARAK BAŞKENT EKİBİNİ ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev yapan Demirel, son olarak Ankara temsilcisinin başında bulunuyordu. Gençlerbirliği'nde iki ayrı dönem geçiren 45 yaşındaki teknik adam, ikinci döneminde çıktığı 9 karşılaşmada maç başına 0,78 puan ortalaması yakaladı. Demirel'in başkent ekibindeki görevi 4 Mayıs 2026 tarihinde sona ermişti.