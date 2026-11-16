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Dünya Filistin Devletinin kuruluşunun 38. yılı! Siyonistler onurlu direnişi kıramayacak
Dünya

Filistin Devletinin kuruluşunun 38. yılı! Siyonistler onurlu direnişi kıramayacak

Yeniakit Publisher
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Filistin Devletinin kuruluşunun 38. yılı! Siyonistler onurlu direnişi kıramayacak

Her karış toprağı kan ve gözyaşı ile sulanan Filistin Devleti 38 yıldır siyonistlere karşı amansız bir mücadele yürütüyor. Son 3 yılda Gazze’de 74 bin şehid veren Filistinliler, siyonist İsrail ve işbirlikçisi Batılı ülkelere rağmen özgürlüğe giden yolda geri adım atmayarak, onurlu bir direniş sergiliyorlar.

HABER MERKEZİ

Her karış toprağı kan ve gözyaşı ile sulanan Filistin devletinde acı dinmezken, bağımsızlığının üzerinden tam 38 yıl geçti. Filistin Kurtuluş Örgütü’nce 15 Kasım 1988’de Cezayir’de toplanan Filistin Ulusal Konseyi, Filistin devletinin kurulduğunu dünyaya ilan etti. Filistinlilerin efsane lideri Yasir Arafat, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren “Bağımsızlık Bildirisini” dünyaya ilan etti.

DİRENİŞ DE ACI DA SÜRÜYOR

Kuruluş ilanının üzerinden 38 yıl geçen Filistin devleti, Siyonist İsrail’in işgali ve bazı Batılı ülkelerin yanlı tutumu nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Filistin devletinin bağımsızlık ilanına rağmen topraklarının İsrail işgali altında olması sebebiyle özgürlüğe giden yolun zorlu olacağı daha o günden belliydi. Tek hedefleri kendi bayrakları altında bağımsız Filistin’de özgürce yaşamak olan binlerce Filistinli bu uğurda hayatlarını kaybetti, yüz binlercesi ise topraklarından sürüldü.

 

ARTIK DÜNYA TANIYOR

Bugün itibarıyla Birleşmiş Milletler üyesi 157 ülke Filistin devletini resmen tanısa da bazı Batılı ülkelerin bu grubun içinde yer almaması dikkati çekiyor. Filistin’i tanımayan ülkelerin başında sözde dünyanın demokrasi beşiği olarak gösterilen ABD ile Almanya, Avusturya, Danimarka yer alırken, yıllarca direnen İngiltere ve Fransa, geçtiğimiz yıl aldıkları kararla Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeler arasına girdi. Tüm bu ikiyüzlü politikalara ve Siyonist soykırıma rağmen topraklarını terk etmeyen Filistin halkı ise başkenti Doğu Kudüs olan, Batı Yaka ile Gazze Şeridi’nin de içinde yer aldığı bağımsız bir devlete sahip olma yolundaki mücadelesini sürdürüyor.

GAZZE’DE İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR

İsrail’in 2006’dan bu yana hava, kara ve denizden abluka uyguladığı, 7 Ekim 2023’ten itibaren ise uyguladığı sistematik soykırımla adeta taş üstünde taş bırakmadığı ve sağanak yağışın vurduğu Gazze Şeridi’nde büyük bir insani kriz yaşanıyor. Son üç yılda Gazze’de 74 bin kişi şehid olurken, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılan 70 Filistinlinin cenazesi, dün düzenlenen törenle toprağa verildi. Yerel yetkililer ayrıca, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde en az 8 bin kayıp kişinin hâlâ enkaz altında bulunduğunu belirtiyor.

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