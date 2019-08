Yüzme kursu, skolyoz hastası Görkem’in umudu oldu

Mersin’de 16 yaşındaki Görkem Pehlivan’ın, skolyoz hastalığını yüzme sporu ile yendiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye sosyal tesislerinde spor kursları bünyesinde verilen yüzme eğitimi sayesinde omurga eğriliği bulunan çocuklar ve gençler skolyoz hastalığını yeniyor ve sağlığına kavuşuyor. 3 yıl önce skolyoz teşhisi konulan 16 yaşındaki Görkem Pehlivan da yüzme kurslarıyla sağlığına kavuşan çocuklardan biri.

Skolyoz teşhisi konulan ve doktoru tarafından yüzmesi gerektiği önerisini alan Görkem Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme kurslarına 2 yıl önce kayıt yaptırdı. Düzenli olarak yüzme kursuna gelen ve kendisi için hazırlanan yüzme programına göre yüzen Görkem’in skolyoz rahatsızlığı yüzde 50 oranında geriledi. Görkem, artık daha dik ve özgüvenli bir şekilde yürüyebiliyor. Skolyozun yanı sıra küçük yaşlardan itibaren astım hastalığı da olan Görkem, yine Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme kursu sayesinde astım hastalığını atlattı.

Rahatsızlığın başlangıcından itibaren yaşadıklarını anlatan Pehlivan, “13 yaşındayken sırtımda bir ağrı hissetmeye başladım, daha sonra doktora gittim. Omurga eğriliği var ama korkma dedi. ’Bol bol yüzersen, fitness yaparsan iyileşebilirsin’ dediler. Geçen yaz Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme kursuna başladım. Sırtım çok ağrıyordu, ağlıyordum ama buna rağmen pes etmedim, bol bol yüzdüm. Geldim burada sırtüstü yüzdüm. İyileşmeme çok etkisi oldu. İlk başlarda ağrılarım vardı ama daha sonra ağrılar kesilmeye başladı. Temmuz ayında tekrar doktor randevuma gittim. Doktorum kontrol etti, ‘Omurgan çok iyi durumda, bol bol yüzmeye devam et’ tavsiyesinde bulundu” dedi.

“Hocalarımın desteği ile başardım”

Yüzmenin yanı sıra yüzme antrenörlerinin verdiği desteğin de rahatsızlığının gerilemesine büyük katkısı olduğunu ifade eden Pehlivan, “Yüzme kursuna ilk geldiğimde beni çok sevdiler. Yüzme antrenörüm Mustafa Hocam bana yüzmeyi ilk öğreten insan. Dört yaşımdayken bana yüzmeyi öğretmişti. Daha sonra ara verdim. Rahatsızlığım başlayınca tekrar yüzmeye geldim. Durumumu anlattığımda Mustafa Hocam da çok üzüldü. ‘Pes etme, pes eden başaramaz’ dedi. Ben de pes etmedim, yolun sonuna kadar inadına gittim ve başardım. Hocalarım sayesinde hastalığım geriledi. Bazen kaytarmaya çalıştım ama hocalarım buna müsaade etmedi” ifadelerini kullandı.

Oğlunun rahatsızlığının büyük ölçüde gerileme göstermesinin mutluluğunu yaşayan anne Gökben Pehlivan ise “Buradaki yüzme antrenörleri oğlumla çok ilgilendi. İyi ki bu tesis ve kurslar var. Yüzme kursu sayesinde oğlumun rahatsızlığı geriledi. Omurgasındaki eğrilik gitti, düzleşme başladı. Tüm bunlar hocalarımızın gayret ve ilgisiyle oldu. Burası herkese tavsiye edebileceğim bir tesis. Hocalarımız çok sıcakkanlı. Her şey parayla değil dedikleri yer burası. Oğlum şu an 16 yaşında ve 1.5 sene içerisinde rahatsızlığını büyük ölçüde atlattı. Şu an çok mutluyum” diye konuştu.

“Oğlum hem astımı yendi hem de skolyoz rahatsızlığı geriledi”

Skolyozun yanı sıra astım rahatsızlığı olan Görkem’in hayatını önemli ölçüde etkileyen iki rahatsızlığını da yüzme kursu sayesinde atlattığını ifade eden Gökben Pehlivan, “Bir de oğlumun çocukluğundan gelme astım rahatsızlığı var. Astım içinde doktorunuz yüzmeyi önermişti. Yine yüzme kursu sayesinde astım hastalığını da atlattı. Oğlumun iki rahatsızlığını atlatması da yüzme kursu sayesinde oldu. O yüzden ben burayı çok seviyorum. Yetkililer burayı el üstünde tutmalı. Gerçekten buraya ihtiyaç duyan insanlar var" şeklinde konuştu.

“Doğru yüzme eğitimi veriyoruz”

Kas, eklem, omurga ile ilgili rahatsızlıkları olan ve doktorlarından yüzme tavsiyesi alan birçok kursiyerin olduğunu ifade eden yüzme antrenörü Mustafa Erişik, uyguladıkları antrenman programlarından bahsetti. Erişik, “Önce doğru yüzme eğitimi veriyoruz. Sırtüstü yüzme, serbest yüzme teknikleri çok az da olsa kurbağa tekniğini öğretiyoruz. Belirli bir program uyguluyoruz. Yüzmeleri gereken mesafeyi biz belirliyoruz” dedi.