Yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı
Bilecik’in Söğüt ilçesindeki yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı.09 Ağustos 2019 Cuma 13:09
Bilecik’in Söğüt ilçesindeki yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı.
Sertifika törenine Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı. Tören sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Sever, “2019 Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme kursu öğrencilerimize almış oldukları yüzme eğitiminden sonra belgelerini takdim ettik. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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