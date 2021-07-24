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Spor Yüzme kurslarına büyük ilgi! Güneydoğu’da ‘güvenli kulaç’
Spor

Yüzme kurslarına büyük ilgi! Güneydoğu’da ‘güvenli kulaç’

Boğulma vakalarının sık yaşandığı Güneydoğu’da çocuklar yüzme kurslarında güvenle kulaç atıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:42:00 -
Yüzme kurslarına büyük ilgi! Güneydoğu’da ‘güvenli kulaç’

Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi aştığı bölge illerinde çocuklar, serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde yaşanan boğulma tehlikelerine karşı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, belediyeler ve kaymakamlıkların düzenlediği kurslarda yüzme eğitimi alıyor. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, “Batman çevresi akarsular ve baraj gölleriyle çevrili. Bu alanlarda suya girmek tehlikeli. Kent merkezinde 3, ilçelerde 4 havuzda çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriyoruz. Yaklaşık 30 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

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