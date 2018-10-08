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Yüzme havuzunda klor kazanı patladı: 32 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te, bir yüzme havuzunda klor gazı borusu patladı. Patlama nedeniyle klor gazından etkilenen 32 kişi hastanelere kaldırıldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 06:26
Yüzme havuzunda klor kazanı patladı: 32 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Yüzme Havuzu'nda meydana geldi.

Havuzda klor gazının bulunduğu boru bilinmeyen nedenle patladı. Patlama ile havuza sızan klor gazı bu sırada yüzen kişileri etkiledi. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havuzda bulunanlar görevlilerce tahliye edilirken, gazdan etkilenenler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yaptıkları çalışma ile gazın sızdığı boruyu onardı.

Öte yandan gazdan etkilenen ve olayın ardından havuzdan ayrıldığı anlaşılan bazı kişiler, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak kontrol için hastanelere götürüldü.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 06:26
  1. gaziantep
  2. Şahinbey
  3. havuz

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