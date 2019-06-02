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Yüzme bezi / mayo bez seçerken hangi hususlara dikkat etmek gerekiyor?

Tatil döneminde sıklıkla tercih edilen yüzme / mayo bezlerini seçerken hangi hususları göz önünde bulundurmamız gerekiyor? Tek kullanımlık bez mi uzun ömürlü bez mi daha kullanışlı?

02 Haziran 2019 Pazar 19:23
Yüzme bezi / mayo bez seçerken hangi hususlara dikkat etmek gerekiyor?

Tatil sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. Bebekli aileler için tatile gitmek biraz daha zor bir karardır. Bebeklerin beslenmesinden, giyimlerine kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar planlanması şart. Bu programla ebeveynlerin geçirecekleri tatilin kalitesini de olumlu etkileyecektir.

Tatillerin olmazsa olmazlarından

Son yıllarda ülkemizde de satılmaya başlanan yüzme bir diğer adıyla mayo bezleri tatilci annelerin valizlerine koydukları ilk eşyalar arasında yer alıyor. Piyasada onlarca çeşit yüzme bezi bulunuyor. Peki, en doğru bez nasıl seçilir? Yüzme bezi kullanmak şart mı?

Neden yüzme bezi alınmalı?

Yüzme bezleri hem bebeğin hijyeni hem de yüzecekleri ortamın temizliği için son derece kıymetlidir. Tuvalet eğitimini tamamlamamış bütün çocukların hijyen kuralları nedeniyle yüzme bezi kullanmaları son derece önemlidir. Unutmayın birçok çocuk tatil sonrası idrar yolu enfeksiyonu sorunu ile karşı karşıya kalıyor.

Uzun ömürlü yüzme bezi mi kullan at bez mi?

Bu tamamen sizin tercihiniz. Ancak ekonomik açıdan uzun ömürlü bezler daha kullanışlıdır. Ekonomik açıdan faydalı olmasına rağmen bebeğiniz altını her kirlettiğinde bu bezleri sabunla yıkamanız gerekecek. Tek kullanımlık bezlerde ise böyle bir sorun yaşanmıyor.

Yüzme bezleri dışkıyı tutar mı?

Yüzme ya da mayo bez bebeğin tuvaletinin havuz ya da denize bulaşmamasına yardım ediyor. Özellikle katı dışkıyı tutan bu bezler ishal konusunda yetersiz. Bu nedenle çocuğunuzu denize ya da havuza sokmadan önce ishal olup olmadıklarına dikkat etmelisiniz.

Yüzme bezlerinin olumsuz yanları nedir?

Yüzme bezleri hızlıca ıslandığı için bebek sudan çıkar çıkmaz hemen değiştirilmelidir. Bebek uzun süre ıslak bez ile kalırsa pişik ya da mantar sorunu ile karşı karşıya kalabilir.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 19:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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