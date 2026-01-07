  • İSTANBUL
Yüzlerce sıfır araç! Haydarpaşa Limanı'nda sıra dışı manzara
Otomotiv

Yüzlerce sıfır araç! Haydarpaşa Limanı’nda sıra dışı manzara

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’un en önemli lojistik noktalarından biri olan Haydarpaşa Limanı’nda ortaya çıkan görüntü dikkat çekti. Yurtdışından gemilerle getirilen yüzlerce sıfır araç, liman sahasında yan yana dizildi.

İstanbul’da Haydarpaşa Limanı’nda oluşan manzara, hem liman çevresinde hem de sosyal medyada merak konusu oldu.

 

Dronla görüntülendi

İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı yurtdışından gelen sıfır otomobillerle doldu. Gümrük işlemleri gerçekleşene kadar liman sahasında bekletilen araçların, süreçlerin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacakları belirtildi. Limandaki araç yoğunluğu havadan dronla görüntülendi.

