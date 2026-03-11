  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarihe geçecek keşifi duyurdular: Bölgeden 'siyah altın' fışkırıyor! Diyarbakır Ulu Camiye yeni aydınlatma Tarihi mirasa ışık tuttular Uzman isim uyardı: Sosyal medya beyni böyle emiyor Dünyanın ilk süper otomobili 60 yaşında! Kendisinden sonra gelenlere ilham oldu! Türk savaş uçakları konuşlandı, ülke havalara uçtu: Bunun nasıl bir duygu olduğunu size anlatamam Demans ve alzaymır gibi ciddi hastalıklar... Yapay tatlandırıcılar alzaymırı tetikliyor Tarımda dijital çağ başladı Robot filoları tarlaya indi Kabulü sırasında neler yaşandı? İşte İstiklal Marşı’nın meclis tutanakları Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık... Onaylamıyoruz ve katılmayacağız
Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
Dünyanın ilk süper otomobili 60 yaşında! Kendisinden sonra gelenlere ilham oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın ilk süper otomobili 60 yaşında! Kendisinden sonra gelenlere ilham oldu!

Dünyanın ilk gerçek süper spor otomobili olarak tarihe geçen Lamborghini Miura, 60. yaşını kutluyor.

#1
Foto - Dünyanın ilk süper otomobili 60 yaşında! Kendisinden sonra gelenlere ilham oldu!

Lamborghini, otomotiv dünyasının bakış açısını tamamen değiştiren Miura modelini ilk kez 1966 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Seri üretim bir yol otomobilinde ilk kez enine yerleştirilmiş orta V12 motorun kullanıldığı bu efsanevi araç, günümüzde dünyanın ilk gerçek süper otomobili olarak anılıyor.

#2
Foto - Dünyanın ilk süper otomobili 60 yaşında! Kendisinden sonra gelenlere ilham oldu!

MİURA'NIN DOĞUŞU VE V12 MOTOR GÜCÜ Mühendislik temelleri 1964 yılında atılan Miura, şasi ağırlığını hafifleten yenilikçi ve kompakt bir yapıyla tasarlandı.

#3
Foto - Dünyanın ilk süper otomobili 60 yaşında! Kendisinden sonra gelenlere ilham oldu!

Aracın kalbinde yer alan 4.0 litrelik V12 motor, 350 beygir güç üreterek otomobili 280 km/s hıza ulaştırabiliyordu.

#4
Foto - Dünyanın ilk süper otomobili 60 yaşında! Kendisinden sonra gelenlere ilham oldu!

Marcello Gandini tarafından tasarlanan alçak gövde ve açılır kapanır farların etrafındaki kirpik detayları, Miura'nın unutulmaz imza tasarımları arasına girdi.

#5
Foto - Dünyanın ilk süper otomobili 60 yaşında! Kendisinden sonra gelenlere ilham oldu!

O dönemde deneysel testlerle şekillendirilen bu aerodinamik tasarım, aracın soğutma ihtiyaçlarını karşılarken sıra dışı bir sürüş tepkisi de sunuyordu.

#6
Foto - Dünyanın ilk süper otomobili 60 yaşında! Kendisinden sonra gelenlere ilham oldu!

GELECEĞİN SÜPER OTOMOBİLLERİNE İLHAM VERDİ 1966 ile 1973 yılları arasında sadece 763 adet üretilen Miura, kısa sürede uluslararası ünlülerin ve iş dünyasının popüler bir kült objesi haline geldi.

#7
Foto - Dünyanın ilk süper otomobili 60 yaşında! Kendisinden sonra gelenlere ilham oldu!

Countach, Diablo ve Aventador gibi efsanevi Lamborghini modellerine de güçlü bir şablon oluşturan bu araç, süper otomobil endüstrisinin yönünü kalıcı olarak değiştirdi./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı
Gündem

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı

Ankara’da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tar..
Sabahın ilk ışıklarında kurşun yağdırdılar! Toronto'da diplomatik misyona saldırı
Gündem

Sabahın ilk ışıklarında kurşun yağdırdılar! Toronto'da diplomatik misyona saldırı

Siyonist zulmün hamiliğini yapan ABD’nin diplomatik temsilcilikleri, dünyanın dört bir yanında öfkenin ve saldırıların hedefi olmaya devam e..
Siyonistlerin "demir kubbe"si delindi! Balistik füzeler uydu merkezini vurdu
Gündem

Siyonistlerin "demir kubbe"si delindi! Balistik füzeler uydu merkezini vurdu

Lübnan direnişinin işgalci İsrail’in kalbine indirdiği balistik darbenin dehşet dolu görüntüleri ortaya çıktı! Hizbullah’ın dün Beyt Şemeş y..
Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü
Gündem

Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü

Siyonist İsrail ve ABD’nin bölgedeki kirli emelleri sonrası başlayan çatışmalar, Orta Doğu’nun parlayan yıldızı Dubai’yi adeta karanlığa göm..
Kemal Okuyan: Savaş ABD-İsrail yenilgisi ile biter
Gündem

Kemal Okuyan: Savaş ABD-İsrail yenilgisi ile biter

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan; ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin; “Umarım ABD-İsrail yenilgisi ile biter. Bir t..
İran vatan hainlerini yakaladı
Dünya

İran vatan hainlerini yakaladı

İran'dan yapılan açıklamada "Casusluk yaptığı tespit edilen 30 kişi yakalandı" ifadeleri kullanldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23