Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dünya ekonomisini sarsacak bir ‘küresel çöküş’ uyarısında bulundu. ABD ve katil İsrail’in saldırganlığının piyasalarda tarihin en büyük açığını yarattığını vurgulayan Arakçi, ‘Amerikan halkı, Siyonistlerin maceraları yüzünden enflasyonist bir tsunaminin altında kalacak’ dedi. Bu krizin 1973 petrol ambargosundan bile daha büyük olduğu vurgulandı.

Orta Doğu’da silah sesleri yükselirken, İran’dan küresel piyasaları ayağa kaldıracak bir ekonomik manifesto geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki ‘tehlikeli maceracılığının’ küresel ekonomide geri dönülemez bir uçurum açtığını belirtti. Arakçi, Washington’un sahte haberlerle piyasaları manipüle etmeye çalıştığını ancak yaklaşan ekonomik felaketi gizleyemeyeceklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail’in saldırılarının ekonomik etkilerine ilişkin açıklamada bulundu. ABD’li yetkililerin ‘sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini’ kaydeden Arakçi, “Bu durum, onları, Amerikan halkına dayattıkları enflasyonist tsunamiden kurtaramayacak” ifadelerini kullandı.

Arakçi, piyasaların ‘tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya’ olduğunu vurgulayarak, “Bu kriz, 1973’teki Arap petrol ambargosundan, 1979’daki İran İslam Devrimi'nden ve 1990’daki Irak’ın Kuveyt işgalinin toplamından da daha büyük. İran'ın ABD'ye veya ABD güçlerine önleyici bir saldırı ya da önleyici bir darbe düzenleme niyetinde olduğu iddiası apaçık bir yalandır. Bu yalanın tek amacı, İsrail tarafından tasarlanan ve sıradan Amerikalıların parası ile finanse edilen ve tehlikeli bir maceracılık olan ‘büyük hata operasyonunu’ haklı çıkarmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

