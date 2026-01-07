Otomobil satışında tarihi rekor! En çok satan markalar belli oldu

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 509 bin 217 adetle yüzde 47 pay, hibrit otomobil satışları 295 bin 378 adetle yüzde 27,2 pay, elektrikli otomobil satışları 191 bin 960 adetle yüzde 17,7 pay ve dizel otomobil satışları 80 bin 346 adetle yüzde 7,4 pay, otogazlı otomobil satışları 7 bin 595 adetle yüzde 0,7pay aldı. Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 75,2 artarak yüzde 13,9 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 113,5 artarak yüzde 3,8 pay aldı. Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 14 azalarak yüzde 34,1 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 14,6 azalarak yüzde 20,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 14,4 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 15 artarak yüzde 0,2 pay aldı.