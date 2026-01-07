Otomobil satışında tarihi rekor! En çok satan markalar belli oldu

2025 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Aralık ayına göre yüzde 12,55 artarak 191 bin 620 adet oldu. 2025 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,54 artarak 146.319 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 27,83 artarak 45.301 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,0 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,8 arttı. Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 82,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 599.790 adetle yüzde 55,3 pay, B segmenti otomobiller 292 bin 700 adetle yüzde 27 pay aldı. Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 61,9 pay, 671 bin 819 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,8 pay ve 247 bin 5 adet satış ile Sedan, yüzde 14,4 pay ve 156.078 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.