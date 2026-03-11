Ekrem ikinci günde de duruşmayı sabote etti! “Rüşvet sanığı” olduğunu hatırlatın

Buğra Kardan İstanbul

Güzelim İstanbul’u yağmalayan, İBB ve 30 iştirakini hortumlayan illegal örgütün başı Ekrem İmamoğlu’nun büyük yolsuzluk davasını sabote etme denemelerine yenileri eklendi. İmamoğlu, dünkü duruşmada mahkeme heyetini hedef aldı. İmamoğlu, heyete devamlı sataşırken hakimleri ve savcıları tehdit etmekten geri kalmadı. İmamoğlu, ilk olarak sandalye krizi çıkardı. Jandarmanın önüne koyduğu sandalyeye oturmayı reddetti. Koridor tarafında bulunan sandalyeye geçti. Jandarmanın koridora sandalye getirerek yanına oturması üzerine İmamoğlu, “Böyle olmaz. Kimin önünü kesiyorsunuz siz. Ağzımı bantla mı kapatacaksınız? Hakim, gelip söyleyecek. Ben de ayaktayım. Nedir sağımda jandarma” diye çıkıştı.

Bir şeyden korktuğumuz yok

Bu esnada salona gelen Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, “Neresinde usulsüzlük var bunun? Jandarma arkadaşlar oturun” dedi. İmamoğlu’nun “Kimden korkuyorsunuz” diye bağırmasının ardından Aylan, “Bizim bir şeyden korktuğumuz yok. Kürsüye söz hakkı verdiğimiz gelecek. Yerinize geçin lütfen” diye konuştu. Duruşma düzeninin belirleme yetkisinin heyette olduğunu hatırlatan Aylan’a İmamoğlu, “Burayı şu şekilde yapmanız yargı için yüz karasıdır”cevabını verme cüretinde bulundu. Tahrike kapılmayan, sükûnetini koruyan Aylan’dan da “O sizin takdiriniz” yanıtı geldi.

TAHRİK VE POLEMİKLERE DEVAM

İmamoğlu’nun “Biz buraya sakin sakin geldik. Kimden talimat aldınız” sözlerinin akabinde Aylan, “Biz kimseden talimat almıyoruz. Lütfen sanıklar yerlerine otursun. Ben savunma hakkını kısıtlamıyorum. Burada 4 tane jandarmanın oturması ne yönden sıkıntı oldu” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun dün de zanlı olduğunu unutması, hakimlere ve savcılara tehdit yağdırması infiale yol açtı. Milyonlardan “Biri İmamoğlu’na sanık kürsüsünde olduğunu anımsatsın” çıkışı geldi. Hukukçular, gerilimler ya da polemikler üreterek yargılamayı durdurmanın imkânı olmadığını belirttiler. Yargı görevlilerini tehdit ederek mahkeme heyetini yıldırmanın ve korkutmanın mümkün olmadığını dile getirdiler. Ayrıca İmamoğlu’nun yargılayan değil, yargılanan pozisyonunda olduğunu aklından çıkarmaması gerektiğini kaydettiler.

KORSAN GÖRÜNTÜYE SORUŞTURMA

CHP’lilerin taşkınlık yapmaya çalıştığı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada, 3 bin 900 sayfalık iddianamenin özeti okundu. Söz hakkı verilen İmamoğlu, “Bir iddia makamı var. O, bana göre yok hükmündedir. Kusurludur, şaibelidir. Gün gelince yargılanacaktır” dedi. Dün tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun savunması alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de hazır bulunduğu duruşma bugün sanık savunmaların alınmasıyla devam edecek. Bu arada, salonda çekilen görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokulunca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, CHP Silivri Dayanışma Merkezi’nde gerçekleştirilen partinin tahrik amaçlı TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Özel, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Meclis Grup toplantılarını bir cezaevinin yanında yaptıklarını söyledi.

POZİSYONUNU UNUTUYOR

Akit’e konuşan Avukat Tarcan Ülük, şunları söyledi: “İmamoğlu’nun mahkeme heyetine diklendiğini, tehdit yağdırdığını görüyoruz. Bu çok vahim bir tablo. Böyle bir şey olamaz. Allah, Kur’an-ı Kerim’de kibrin ne kadar kötü olduğuna işaret ediyor. Kibre yenik düşülmemesi uyarısı yapıyor. Belli ki İmamoğlu’nda büyük bir kibir var. Kendisini Cumhurbaşkanı sanıyor olmalı. O makamın muktesebatının kendisinde olduğunu düşünüyor olmalı. Tam bir aymazlı içinde. Tam psikiyatristlik bir vaka. Mahkeme, usullere uygun yürür. Duruşmada açılış, kapanış, selamlama konuşması yapılmaz. İddianame okunur, savunma ortaya konur. Gelinen aşamada İmamoğlu’na da başkasına da ayrıcalık tanınması mümkün değil. İmamoğlu’nun konumu diğer sanıklarla aynı. Onun için TRT’den naklen yayınlanması çağrısı gereksiz. Şu anda Silivri’de aleni, hukuka uygun bir yargılama yapılıyor. Ancak İmamoğlu’nun tavırları çok tuhaf. Sanki kendisi sanık değil de kahraman. Hırsızdan kahraman olsa İmamoğlu gibi olurdu. Böyle saçma sapan bir hâl olur mu? Mahkeme heyeti, devlet adına yargılama yapıyor. Sen tehdit yöneltiyorsun. Yargılanan konumunda olduğunu unutuyorsun. Öyle ilerleyemezsin. Saygılı olacaksın. Savunmanı yapacaksın. Suçsuzsan delillerini sunacaksın. Suçun varsa cezana razı olacaksın.”