Demans ve alzaymır gibi ciddi hastalıklar... Yapay tatlandırıcılar alzaymırı tetikliyor

Üstün, bu bariyerin vücutta oluşan zararlı maddelerin beyne geçmesini engellediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ancak yapay tatlandırıcıların yol açtığı toksik maddeler zamanla bu bariyerin geçirgenliğini artırır. Böylece vücuttaki iltihaplı süreç beyne de yansımaya başlar. Beyinde iltihap demek, düşünme hızının yavaşlaması, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık gibi sorunlar demektir. Süreç ilerledikçe demans ve alzaymır gibi ciddi hastalıkların gelişmesine zemin hazırlar. Ayrıca migren ve kronik baş ağrıları da yapay tatlandırıcı kullanımına bağlı olarak tetiklenebilir."