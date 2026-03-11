CHP'li Mersin belediyesinde rüşvet çarkı patladı! Yeni gözaltılar var

'Hizmet' değil 'himmet' siyaseti güden CHP belediyeciliği, Mersin’de bir kez daha duvara tosladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin karanlık dehlizlerinde dönen rüşvet ve ihale oyunları, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’nin şafak operasyonuyla patladı. Vatandaşın parasını hizmete harcamak yerine yandaşlara aktaran CHP’li yönetimin kurduğu çark, emniyetin titiz çalışmasıyla deşifre edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, bir çok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.