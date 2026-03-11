Michael Rubin, CHP ile CIA arasındaki ihanet ilişkisini itiraf etti! İBB açıyor Sam amca izliyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Göreve geldiği 2019 yılında ilk iş olarak İstanbulluların mahrem verilerini kopyalayan ve 16 milyonluk mega kentin kamera görüntüleri ile trafik verilerini Amerikan şirketi SAS ile yaptığı anlaşmayla ABD’ye aktaran CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ihaneti, milli güvenliğimizi tehdit ediyor. Her fırsatta Türkiye’yi hedef alan Erdoğan düşmanı, FETÖ aşığı, eski Pentagon danışmanı Michael Rubin, Tahran’daki yöneticilere yönelik suikastların benzerlerinin Türkiye’de gerçekleştirilebileceğini şöyle itiraf etti:

İRAN GİBİ VURURUZ TEHDİDİ

“Şimdi soru şu: İsrail ya da Amerika Birleşik Devletleri’nin, Hamas veya Hizbullah’ı desteklemeye ya da Kürtleri öldürmeye karışan Türk siyasetçilerin, drone fabrikası çalışanlarının, istihbarat görevlilerinin ve askerî yetkililerin nerede bulunduğuna dair bilgileri çeşitli Kürt partilerine sağlaması ne kadar sürecek? Eğer gelecekte İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma olursa, hareketleri trafik kameraları tarafından takip edilen bu kişilerin ne kadar süre hayatta kalacağı düşünülüyor? Bir dakika mı? Beş dakika mı? Muhtemelen daha uzun değil.” Gazetemize konuşan güvenlik uzmanları bu tür kritik meselelerin CHP’nin eline bırakılmayacak kadar önemli olduğunu ve yabancıların erişimine açılan İstanbul’daki kamera sistemlerini acilen İBB’den alınıp İçişleri Bakanlığına devredilmesi gerektiğini vurguladı. Skandal açıklamaların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Emekli Hava Albay ve güvenlik uzmanı Mustafa Hacımustafaoğulları, şunları söyledi:

HAFİFE ALINMAMALI

“Rubin’in skandal açıklamaları ülkemize açık tehdittir. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında ortaya çıkan savaş ortamı, Türkiye açısından çok dikkatli değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Türkiye’nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, kadim devlet geleneğine yakışır bir şekilde bu gelişmeleri son derece hassas biçimde analiz etmesi ve olası sonuçlarını iyi hesaplaması elzemdir. ‘Sırada Türkiye var’ hezeyanlarını es geçmiyoruz. Bu nedenle söz konusu savaşta uygulanan stratejilerin, kullanılan silahların, teknolojilerin ve askeri taktiklerin yakından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Geçmişte FETÖ bağlantılı sabotaj girişimlerini unutmayalım. İsrail’in İran’nın üst düzey yöneticilerini nasıl vurduğu gün gibi aşikardır. Bu sebeple elektronik sistemler, kamera altyapıları ve kişisel veriler gibi kritik alanların güvenliği de son derece önemlidir. Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında yaptığı anlaşmanın bu çerçevede de gözden geçirilmesi gerekir. Hangi akılla koskoca şehrin güvenlik kameralarını yabancı menşeili firmalara teslim edersin? Savaşların artık teknoloji ve istihbarati bilgiyle yapıldığının farkında değiller mi? Bu kapsamda Türkiye’nin kritik altyapıları, kamera sistemleri ve benzeri güvenlik unsurlarının daha sıkı denetim altına alınması, gerekirse devlet kontrolünün güçlendirilmesi yönünde tarihi nitelikte kararlar alınması gerekir.”

PSİKOLOJİK HARP UYGULUYOR

Strateji ve güvenlik uzmanı Levent Aktaş ise şunları dile getirdi: “Rubin’in açıklamaları oldukça provokatif bir konu. Bu tür açıklamalar genellikle şu iki amaca hizmet eder: Psikolojik harp; Türkiye’nin güvenlik kurumları ve kamuoyu üzerinde bir güvensizlik algısı oluşturmak. İç siyaseti manipüle etmek; Türkiye’deki kutuplaşmış siyasi ortamı kullanarak, dışarıdan gelen bu tür iddialarla iç tartışmaları alevlendirmek şeklinde olabilir. İBB’nin verilerinin CIA ve MOSSAD aktarılabileceği muhtemeldir. Rubin’in itiraf niteliğindeki tehdit sözleri, ekrem imamoğlu ve ekibi hakkındaki casusluk davasını hukuki açıdan etkileyebilir. Siyasi etkisi ne olur derseniz; bu tür açıklamalar, devam eden davayı bir milli güvenlik meselesi çerçevesine oturtarak toplumsal ve siyasi baskıyı artırabilir.”