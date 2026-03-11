  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in bilançosu ağırlaşıyor! 11 Mart 1914: Tayyareci Nuri Bey'in vefatı (Türk Havacılık Tarihinin Öncüsü) Savaş planı elinde patladı: Sarı şeytan Trump, Çıkış Yolu Arıyor! İsrail'den İran itirafı! 11 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi İran ordusundan dikkat çeken açıklama! ABD ordusunun bölgedeki operasyonel altyapısı yok edildi Siyonist teröristler kafeyi vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti Savaşlar ihtiyar Avrupa'yı uyandırdı! "Her şeyi yapmalıyız" İran'dan yeni misilleme! İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı Siyonist teröristler Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi
Gündem Siyonistlerde panik büyük: İran füzeleri Ben Gurion'u karıştırdı!
Gündem

Siyonistlerde panik büyük: İran füzeleri Ben Gurion'u karıştırdı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İran'ın işgalci İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze harekatı, sözde "yenilmez" denilen Demir Kubbe'yi delik deşik ederken, Siyonist yerleşimciler arasında büyük bir bozguna yol açtı. Başta Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki topraklarda siren sesleri dinmezken, korkuya kapılan binlerce kişi ülkeyi terk etmek için havalimanlarına akın etti.

Kaçış izdihamı: Birbirlerini ezdiler

İran'dan gelen füzelerin hedefi olan Tel Aviv'de hayat durma noktasına geldi. Şehrin dünyaya açılan kapısı olan Ben Gurion Havalimanı'nda, can havliyle ülkeden kaçmaya çalışan İsraillilerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı. Panik içinde oradan oraya koşan kalabalığın, uçağa binebilmek için birbirlerini ezdiği ve tam bir kaos ortamının hakim olduğu görüldü.

Demir Kubbe nakavt: Sığınaklardan çıkamıyorlar

İran ve bölgedeki direniş güçlerinin misilleme saldırıları karşısında çaresiz kalan işgal yönetimi, ülkeden çıkışlara kısıtlama getirmek zorunda kaldı. Günün büyük bölümünü sığınaklarda geçiren yerleşimciler, İran'ın gelişmiş füze teknolojisi karşısında "güvenli liman" algısının yerle bir olduğunu bizzat tecrübe ediyor.

"İşgal üsleri" ateş hattında

ABD desteğiyle bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail, İran'ın kararlı yanıtıyla sarsılıyor. Tahran'dan yapılan açıklamalarda, saldırıların doğrudan askeri noktaları ve işgal merkezlerini hedef aldığı vurgulanırken, bölgedeki Siyonist varlığının hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altında olduğu belirtiliyor.

İsrail'den İran itirafı!
İsrail'den İran itirafı!

Dünya

İsrail'den İran itirafı!

İsrail'in bilançosu ağırlaşıyor!
İsrail'in bilançosu ağırlaşıyor!

Dünya

İsrail'in bilançosu ağırlaşıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

Zalimlere Allah mühlet verir ihmal etmez

hasel

Zaten yakında da kaçacaksınız.Sağlam kalelerde işe yaramayacak ve dünyaya dağılacaksınız.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23