Siyonistlerde panik büyük: İran füzeleri Ben Gurion'u karıştırdı!

Kaçış izdihamı: Birbirlerini ezdiler

İran'dan gelen füzelerin hedefi olan Tel Aviv'de hayat durma noktasına geldi. Şehrin dünyaya açılan kapısı olan Ben Gurion Havalimanı'nda, can havliyle ülkeden kaçmaya çalışan İsraillilerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı. Panik içinde oradan oraya koşan kalabalığın, uçağa binebilmek için birbirlerini ezdiği ve tam bir kaos ortamının hakim olduğu görüldü.

Demir Kubbe nakavt: Sığınaklardan çıkamıyorlar

İran ve bölgedeki direniş güçlerinin misilleme saldırıları karşısında çaresiz kalan işgal yönetimi, ülkeden çıkışlara kısıtlama getirmek zorunda kaldı. Günün büyük bölümünü sığınaklarda geçiren yerleşimciler, İran'ın gelişmiş füze teknolojisi karşısında "güvenli liman" algısının yerle bir olduğunu bizzat tecrübe ediyor.

"İşgal üsleri" ateş hattında

ABD desteğiyle bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail, İran'ın kararlı yanıtıyla sarsılıyor. Tahran'dan yapılan açıklamalarda, saldırıların doğrudan askeri noktaları ve işgal merkezlerini hedef aldığı vurgulanırken, bölgedeki Siyonist varlığının hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altında olduğu belirtiliyor.