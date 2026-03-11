Uzman isim uyardı: Sosyal medya beyni böyle emiyor

Psikiyatrik problemlerin arttığına dair bilimsel verilerin gün geçtikçe arttığına işaret eden Kaya, çocuk ve ergenlerin henüz kimlik ve kişilik gelişimlerini tamamlamamış ve fiziksel, mental, sosyal olarak halen gelişmekte olan bireyler olduğunu vurguladı. Çocuk ve ergenlerin bu yönüyle dışarıdan gelebilecek her türlü olumlu ya da olumsuz çevresel etkinin de en büyük hedefi olabildiğini anlatan Kaya, "Özellikle sosyal medyada sürekli başkaları tarafından beğenilme ve onaylanma ihtiyacı, aslında gerçekte var olmayan ama 'Herkes benden daha mutlu, daha zengin, daha başarılı, daha … ve benzeri' yanlış algıların oluşması, zaten dönemsel olarak var olan kırılganlığı arttırıcı bir faktör olabilmektedir. Tüm bu bilimsel ve klinik gözlemler de göz önünde bulundurulduğunda ailelerin 'psikolojik zarar' iddiaları temelsiz değil diyebiliriz." diye konuştu.