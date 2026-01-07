  • İSTANBUL
Otomotiv
13
Yeniakit Publisher
2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı
Giriş Tarihi:

2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

Aralık ayında elektrikli otomobil satışları rekor seviyeye ulaşırken, Tesla Model Y liderliğini korudu, Togg T10F ve T10X ise güçlü performanslarıyla ilk üçe girdi; açıklanan verilerle birlikte 2025’in en çok satan elektrikli modelleri de netleşti. Aralık ayında Türkiye elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken yükseliş yaşandı. Tüm ay boyunca 25 bin 203 adet elektrikli araç satılırken, segmentin toplam pazardaki payı yüzde 17,51'e yükseldi. Elektrikli modeller arasında uzun süredir satış liderliğinde oturan Tesla Model Y 1.554 adetlik satış yaptı. Tesla’yı, 1.960 adet satış gerçekleştiren yerli ve yeni üretim olan Togg T10F takip etti.

#1
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

Aralık verilerinin açıklanmasıyla Ocak-Aralık arası yıllık veriler de ortaya çıkmış oldu. Verilere göre 31 bin 509 adetlik satışla Tesla Model Y ilk sırada yer aldı. TOGG'un modelleri T10X ve T10F ise toplamda 39 bin 20 adet sattı.

#2
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

1- Tesla Model Y Satış: 31 bin 509

#3
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

2- Togg T10X Satış: 27 bin 583

#4
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

3- Togg T10F Satış: 11 bin 437

#5
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

4- Mını Countryman Suv Satış: 9 bin 418

#6
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

5- KIA Ev3 Satış: 7 bin 654

#7
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

6- SsangYong KG Mobility Torres Suv Satış: 8 bin 416

#8
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

7- BYD Atto 3 Satış: 6 bin 346

#9
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

8- Opel Frontera Satış: 5 bin 765

#10
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

9- BYD Seal U Satış: 4 bin 522

#11
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

10- Hyundai Ionıq 5 Satış: 4 bin 186

#12
Foto - 2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

Diğer satışı olan elektrikli otomobiller...

