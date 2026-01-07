2025’in şampiyonları: En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı

Aralık ayında elektrikli otomobil satışları rekor seviyeye ulaşırken, Tesla Model Y liderliğini korudu, Togg T10F ve T10X ise güçlü performanslarıyla ilk üçe girdi; açıklanan verilerle birlikte 2025’in en çok satan elektrikli modelleri de netleşti. Aralık ayında Türkiye elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken yükseliş yaşandı. Tüm ay boyunca 25 bin 203 adet elektrikli araç satılırken, segmentin toplam pazardaki payı yüzde 17,51'e yükseldi. Elektrikli modeller arasında uzun süredir satış liderliğinde oturan Tesla Model Y 1.554 adetlik satış yaptı. Tesla’yı, 1.960 adet satış gerçekleştiren yerli ve yeni üretim olan Togg T10F takip etti.