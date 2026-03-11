  • İSTANBUL
Katil İsrail'den Beyrut'un kalbine alçak saldırı! Sivillerin yaşadığı bina yerle bir oldu

Katil İsrail'den Beyrut'un kalbine alçak saldırı! Sivillerin yaşadığı bina yerle bir oldu

Gazze’yi kan gölüne çeviren Siyonist terör devleti İsrail, Lübnan’daki katliam zincirine bir halka daha ekledi. Başkent Beyrut’un tam merkezinde, sivillerin yaşadığı çok katlı bir binayı hedef alan katil sürüsü, bölgeyi enkaza çevirdi. Sarı çiyan Trump’ın ‘açık çek’ verdiği Netanyahu çetesi, hiçbir hukuk tanımadan sivil yerleşim birimlerine ölüm yağdırmaya devam ediyor.

Orta Doğu’yu ateşe veren Siyonist saldırganlık, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u hedef almaya devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Beyrut’un merkezi noktalarından biri olan Aişe Bekkar bölgesini vurduğunu duyurdu. Sivillerin evlerinde olduğu sırada gerçekleştirilen bu alçak saldırı, Siyonistlerin ‘terör devleti’ kimliğini bir kez daha tescilledi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, başkent Beyrut'un şehir merkezindeki Aişe Bekkar bölgesinde bulunan binadaki bir daireyi, hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in, söz konusu hava saldırısıyla çok katlı binadaki bir daireyi hedef aldığı aktarılan haberde, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İsrail'in, Beyrut'un şehir merkezinde düzenlediği hava saldırısı sonucu bina ve çevresinde hasar oluştuğu görüldü.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

