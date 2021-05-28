Yüzlerce Ortodoks Yahudi'den Filistin'e destek yürüyüşü
ABD'nin New York kentinde yüzlerce Ortodoks Yahudi, Filistin'e destek olmak ve İsrail yönetiminin politikalarını protesto etmek için bir araya geldi.
ABD’nin New York kentinde toplanan yüzlerce Ortodoks Yahudisi, İsrail’i protesto etti.
Filistinlilere destek olmak isteyen Yahudiler ellerinde taşıdıkları "Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı değildir." yazılı dövizlerle Brooklyn Köprüsü'nde yürüyen göstericiler, "İsrail Devleti, Yahudileri temsil etmiyor." sloganları attı.
Ortodoks Yahudisi toplumu liderlerinden Haham Hershel Klar, dönemde İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğini değerlendirerek "Tüm Yahudilerin İsrail devletini desteklediği düşünülüyor ama aslında durum bu değil. Bizim toplumumuz İsrail'e karşı ve savaşlarını kınıyor." ifadesini kullandı.