IKEA, BBC, CNN... Dünya devlerine siber tuzak! 178 siteye zararlı kod yerleştirildi
IKEA, BBC, CNN, HSBC ve Salesforce gibi dünya devlerinin internet sitelerine siber saldırıyla zararlı kod enjekte edildi. Kripto para ve kredi kartı bilgilerini çalmayı hedefleyen yazılımın iPhone ve iPad kullanıcılarını da hedef aldığı ortaya çıktı. Siber saldırının 178 şirketin internet sitesine yayıldığı belirlenirken kaç kişinin etkilendiği henüz bilinmiyor. Uzmanlar, site sahiplerini acil güvenlik önlemleri konusunda uyarıyor.