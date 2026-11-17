Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, yaptığı açıklamada, JavaScript ile yazılan zararlı kodun kripto varlıkları ve kart verilerini çalmanın yanı sıra cihazlara virüs yüklemek için de kullanıldığını belirtti. Helme, söz konusu kodun dijital optimizasyon platformu Optimizely üzerinden farklı sektörlerden 178 şirketin internet sitesine enjekte edildiğini kaydetti. Etkilenen kuruluşlar arasında IKEA, Salesforce, Equifax, BBC ve CNN'in yanı sıra Zoom, GitLab, HSBC, Air France-KLM, Ledger ve Peacock gibi önde gelen platformlar yer alıyor. Siber güvenlik şirketi HudsonRock da bu yöntemle zararlı kod dağıtıldığını doğrularken saldırıdan kaç kullanıcının etkilendiği henüz netlik kazanmadı.