Erdem Lekesiz'in ameliyat sonrasında işitme ve iletişim açısından önemli ilerleme kaydettiğini anlatan Ocak, implantın babanın psikolojik durumuna da olumlu yansıdığını dile getirdi. Eflin'in tedavi öncesinde daha hırçın ve agresif davranışlar sergilediğini belirten Ocak, işitme duyusunun kazanılmasıyla çocuğun psikolojik durumunda da olumlu değişim gözlemlediklerini söyledi. İşitmenin insanı dış dünyaya bağlayan en önemli duyulardan biri olduğuna işaret eden Ocak, "Erdem Bey, koklear implant takıldıktan sonra hayata çok daha farklı bakmaya başladı. Kendini psikolojik olarak daha yeterli ve mutlu hissediyor. Kendi de işitme kayıplı olduğu için kızının yaşadığı süreci çok iyi anlayan bir baba. Şimdi hem baba hem kız işitebiliyor, konuşabiliyor ve birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Sosyolojik açıdan da neredeyse bir aileyi birbirine bağlamış olduk. Bu aileyi bu noktaya getirebildiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.