Pochettino Fenerbahçe'nin yıldızına kafayı taktı: Onu kadrosunda görmek istiyor!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, çok sayıda Avrupa kulübünün radarında.
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, çok sayıda Avrupa kulübünün radarında.
POCHETTINO MANCHESTER UNITED'A İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, sarı-lacivertli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.
Arjantinli çalıştırıcı, sağ kanada yapılacak takviye için 25 yaşındaki oyuncuyu da transfer listesine dahil etti.
MANU 40-45 MİLYON EURO ARASI BONSERVİS TEKLİFİ YAPABİLİR
İngiliz basınına yansıyan haberlerde Manchester United'ın eski yıldızı için 40-45 milyon euro aralığında bir teklif yapabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe yönetiminin ise performansından memnun olduğu Greenwood'u şu an için satmayı düşünmediği ancak 45 milyon euronun üzerinde cazip ve resmi teklif gelmesi durumunda transfere onay verebileceği belirtiliyor.
FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR
Sarı-lacivertliler, eğer Greenwood'u konuşulan rakamlara satarsa İngiliz yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu (30 milyon euro'ya satılmıştı) geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek.
Diğer yandan milli ara sonrası Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Greenwood için özel bir plan hazırladı.
Belözoğlu, İngiliz yıldızı hücumda daha serbest bir rolde, rakip kaleye daha yakın konumlandırarak skor katkısını artırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'yle bu sezon 20 maça çıkan Greenwood, 10 gol 4 asiste imza attı.
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