İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da yer aldı.

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi, AK Parti Samsun Milletvekilimiz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Muş ile birlikte Gazi Meclisimizdeki makamında ziyaret ettik. Kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla kendilerine taziyelerimi ilettim. Nazik ev sahipliği için Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyor, merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.