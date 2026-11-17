Yüceer ve Karaahmetoğlu’nun AK Parti’ye katılacağı iddia edildi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu’nun perşembe günü AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü. Beyoğlu’nda sekiz belediye meclis üyesinin de Karaahmetoğlu’na eşlik edeceği iddia edildi.
Gazeteciler Sinan Burhan ve Barış Yarkadaş, tv100 yayınında Tekirdağ ve Beyoğlu’ndaki olası parti değişikliklerine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.
YÜCEER’İN ROZETİNİ ERDOĞAN’IN TAKACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
YENİ Parti’den istifa ettiğini 7 Kasım’da açıklayan Candan Yüceer’in, perşembe günü saat 14.00’te AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenecek törenle partiye katılacağı ileri sürüldü. Sinan Burhan, Yüceer’in rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağını öne sürdü.
BEYOĞLU’NDA SEKİZ MECLİS ÜYESİ İÇİN DE GEÇİŞ İDDİASI
Barış Yarkadaş ise CHP’li Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu’nun aynı gün AK Parti’ye katılacağını iddia etti. Yarkadaş, CHP ve YENİ Parti kulislerinde konuşulan bilgilere dayanarak sekiz belediye meclis üyesinin de Karaahmetoğlu ile birlikte parti değiştireceğini söyledi.
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