Bakanlıktan unvan almışlardı! Kültürel miras taşıyıcısı çift şehrin simgesini unutturmuyor
2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı alan Edirneli Varol Kuzu'nun ardından eşi Ayşe Kuzu da ekim ayında aynı unvanı aldı. Kentin kültür mirasının simgelerinden aynalı süpürge yaparak, eşiyle birlikte mesleği yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Ayşe Kuzu, "Karı koca çalışmanın bazen zorlukları da oluyor ama birbirimizden çok şeyler öğreniyoruz. Sadece çırak usta ilişkisi gibi değil sabrı öğreniyoruz" dedi.