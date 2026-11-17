'SORUMLULUK İSTİYOR' Süpürge yapımında zorlanmadığını dile getiren Ayşe Kuzu, "Pek zorluğu yok açıkçası. İlk başlarda zorlanıyor tabii insan. Şimdiki gibi dikiyorum mesela şu anda ya da bağlama işi için. Birçok adet yaptık, birçok şey ürettik. O yüzden artık elimiz de alıştı, ustalaştık. Sorumluluk istiyor tabii biraz. Karı koca çalışmanın bazen zorlukları da oluyor ama birbirimizden çok şeyler öğreniyoruz. Sadece çırak usta ilişkisi gibi değil sabrı öğreniyoruz. Beraber çalışarak hayatın getirisini hafifletiyoruz. Öyle şeyler de oluyor. Maddi getirisi de oluyor. Belirli yerler var yaptığımız, ürettiğimiz, götürdüğümüz. Onlardan kazanıyoruz" dedi.