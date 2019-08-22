Yüzlerce insanın iskeleti bulunuyor! DNA analizleri de sırrı çözemedi

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bulunan bir buzul gölü olan Roopkund, halk arasında İskelet Gölü olarak biliniyor. Dünyanın belki de en dikkat çekici göllerinden biri olan bu göl, içinde barındırdığı gizemli sırlarıyla da oldukça dikkat çekiyor.

Yaklaşık 5 bin metre yükseklikte bulunan ve etrafı karlı dağlarla kaplı olan Roopkund Gölü'nün etrafında, şimdiye kadar yüzlerce iskelet ve kafatası bulundu. Bu iskelet ve kafatası kemiklerinin oraya nasıl ve ne şekilde geldiği ise hiçbir zaman anlaşılamadı.

Kemiklere DNA testi yapıldı

Özellikle yaz aylarında buzların erimesiyle birlikte göldeki kemikler, çıplak gözle görülebiliyor. Bilim insanları ise ulaşması oldukça zor olan bu gölün, nasıl insan kemikleriyle dolu olduğunu yıllardır araştırıyor.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda, bir grup insanın göl ziyareti sonrasında fırtına veya toprak kaymasına yakalanarak toplu halde öldüklerini gösterdi. Ancak son yapılan DNA analizleri, bu sırlarla dolu olan gölün gizemini daha da artırdı.

Toplu ölüm hiç olmadı

Bilim insanları, göldeki 38 farklı kemiğin DNA sonuçlarını inceledi ve bu kemiklerin farklı yüz yıllarda göle ulaştığını tespit etti. Ayrıca bu kemiklerin, Akdeniz'den Güney Asya'ya kadar birçok farklı insan grubuna ait olduğu ortaya çıktı.

DNA analizlerine göre 38 kemik parçasından 23'ü, Hindistan kökenli insanlara aitti. Diğer 14 kemiğin ise Yunanistan'dan geldiği ortaya çıktı. Ayrıca kemiklerin arasında Güneydoğu Asya kökenli insanların da kalıntılarına rastlandı.

Göle geliş tarihleri de farklı

Yapılan kemik analizleri, Hindistan kökenli kemik kalıntılarının 7. ve 10. yüz yılda göle geldiğini ortaya çıkarırken, Akdeniz ve Güneydoğu Asya'daki insanlara ait olduğu tespit edilen kalıntıların ise 17. ve 20. yüz yıla ait olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, bu insanların neden Roopkund Gölü'ne geldiklerini ve onları neyin öldürdüğünü uzun araştırmalardan sonra hâlâ tespit edebilmiş değil.