İşte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! Zirvedeki il şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Türkiye'nin en güvenli 5 şehrini açıkladı. Peki Türkiye'nin en güvenli şehirleri hangileri?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Türkiye'nin en güvenli 5 şehrini açıkladı. Peki Türkiye'nin en güvenli şehirleri hangileri?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, vatandaşların yaşadıkları şehirlerde kendilerini güvende hissetme oranlarının en yüksek olduğu iller belli oldu. Karadeniz Bölgesi'nin öne çıkan şehirlerinden Rize, yüzde 88,4'lük güvenlik algısıyla listenin zirvesine yerleşti.
EN YÜKSEK GÜVENLİK ALGISINA SAHİP 5 İL TÜİK verilerine göre güvenlik algısının en yüksek olduğu iller şu şekilde sıralandı: 5) Çanakkale – Yüzde 84,1
4) Artvin – Yüzde 84,7
3) Bayburt – Yüzde 86,0
2) Afyonkarahisar – Yüzde 87,2
1) Rize – Yüzde 88,4/ kaynak: mynet.com
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