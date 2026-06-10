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İşte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! Zirvedeki il şaşırttı Masada herkes var biz yokuz: Türkiye'yi dışladılar Meksika'da büyük bir fırça ile duvara çizilen resim: Guinness rekoru müjdesi geldi... O sanatçılar açtı Vicdansız doktorun sözleri gündem oldu: Gerçek gibi fırtına tatbikatından tam not aldılar AB’den yapay zekâ hamlesi! Etiket dönemi başlıyor Amerikalılar 'Türkiye'nin o kenti petrol kaynıyor' diyordu: Ve müjde geldi Galatasaray'a transferde kötü haber! Rus basını duyurdu
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Foto - İşte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! Zirvedeki il şaşırttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, vatandaşların yaşadıkları şehirlerde kendilerini güvende hissetme oranlarının en yüksek olduğu iller belli oldu. Karadeniz Bölgesi'nin öne çıkan şehirlerinden Rize, yüzde 88,4'lük güvenlik algısıyla listenin zirvesine yerleşti.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! Zirvedeki il şaşırttı

EN YÜKSEK GÜVENLİK ALGISINA SAHİP 5 İL TÜİK verilerine göre güvenlik algısının en yüksek olduğu iller şu şekilde sıralandı: 5) Çanakkale – Yüzde 84,1

#3
Foto - İşte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! Zirvedeki il şaşırttı

4) Artvin – Yüzde 84,7

#4
Foto - İşte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! Zirvedeki il şaşırttı

3) Bayburt – Yüzde 86,0

#5
Foto - İşte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! Zirvedeki il şaşırttı

2) Afyonkarahisar – Yüzde 87,2

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Foto - İşte Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! Zirvedeki il şaşırttı

1) Rize – Yüzde 88,4/ kaynak: mynet.com

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