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#1
Foto - Tam anlamıyla bir enerji deposu olan tahin: 7 faydası şaşırttı! Herkes satın almaya başladı

Tahini genelde pekmezle tüketmeyi severiz. Aslında tahin tek başına tüketildiğinde tam bir şifa deposudur. Yüzde 100 susamdan elde edilen bu mucizevi besin, özellikle sabahları aç karnına sadece bir kaşık tüketildiğinde vücutta adeta bir kalkan görevi üstleniyor. 1 kaşık tahin tüketmenin 7 faydası haberimizde…

#2
Foto - Tam anlamıyla bir enerji deposu olan tahin: 7 faydası şaşırttı! Herkes satın almaya başladı

İçeriğindeki yüksek kaliteli yağlar, proteinler, kalsiyum ve antioksidanlar sayesinde güne tahinle başlamak, sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri olabilir. İşte sabahları aç karnına 1 kaşık tahin tüketmenin kanıtlanmış 7 mucizevi faydası... GÜNE TAHİNLE BAŞLAMANIN 7 FAYDASI 1. Mideyi Korur ve Sindirimi Rahatlatır Sabahları aç karnına tüketilen tahin, mide asidini dengeler. Mide çeperini koruyucu bir tabaka gibi sararak gün içinde oluşabilecek yanma, ekşime ve ülser/gastrit gibi rahatsızlıkların önüne geçer. Lifli yapısı sayesinde bağırsak fonksiyonlarını da düzenler.

#3
Foto - Tam anlamıyla bir enerji deposu olan tahin: 7 faydası şaşırttı! Herkes satın almaya başladı

2. Kemikleri ve Dişleri Çelik Gibi Güçlendirir Birçoğumuz kalsiyum denince sadece süt ve süt ürünlerini düşünürüz; ancak tahin, sütten kat kat daha fazla kalsiyum içerir. Aç karnına yenen bir kaşık tahin, günlük kalsiyum ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayarak kemik erimesini (osteoporoz) önler ve diş sağlığını korur.

#4
Foto - Tam anlamıyla bir enerji deposu olan tahin: 7 faydası şaşırttı! Herkes satın almaya başladı

3. Bağışıklık Sistemini Zırha Dönüştürür Tahin; çinko, demir, bakır ve selenyum gibi bağışıklık sisteminin en sevdiği mineraller açısından oldukça zengindir. Özellikle mevsim geçişlerinde ve salgın dönemlerinde sabahları aç karnına tahin yemek, vücudun virüs ve bakterilere karşı direncini maksimum seviyeye çıkarır.

#5
Foto - Tam anlamıyla bir enerji deposu olan tahin: 7 faydası şaşırttı! Herkes satın almaya başladı

4. Uzun Süre Tok Tutar ve Enerji Verir İçeriğindeki sağlıklı doymamış yağ asitleri ve kaliteli bitkisel proteinler, kan şekerini dalgalandırmadan uzun süreli bir tokluk hissi sağlar. Sabahları yaşanan o ani tatlı krizlerini veya açlık hissini bıçak gibi keserken, güne enerjik ve zinde başlamanıza yardımcı olur.

#6
Foto - Tam anlamıyla bir enerji deposu olan tahin: 7 faydası şaşırttı! Herkes satın almaya başladı

5. Kalp ve Damar Sağlığını Korur Tahinin ham maddesi olan susamda bulunan sesamin ve sesamolin adlı bileşikler, kötü kolesterolün (LDL) düşürülmesine yardımcı olur. Damar tıkanıklığı riskini azaltarak kan dolaşımını düzenler ve kalbin daha sağlıklı çalışmasını destekler.

#7
Foto - Tam anlamıyla bir enerji deposu olan tahin: 7 faydası şaşırttı! Herkes satın almaya başladı

6. Beyin Fonksiyonlarını Geliştirir ve Hafızayı Güçlendirir Tahin, Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ile E vitamini deposudur. Bu sağlıklı yağlar, beyin hücrelerinin korunmasını sağlar, sinir sistemini destekler ve odaklanmayı artırır. İleri yaşlarda görülme sıklığı artan Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı da koruyucu etkisi vardır.

#8
Foto - Tam anlamıyla bir enerji deposu olan tahin: 7 faydası şaşırttı! Herkes satın almaya başladı

7. Kansızlığa Karşı Doğal İlaçtır Özellikle kadınlarda sıkça görülen demir eksikliği ve buna bağlı halsizlik sorununa tahin harika bir çözümdür. Yüksek demir oranı sayesinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler, kansızlığı önler ve cilde doğal bir parlaklık kazandırır.

#9
Foto - Tam anlamıyla bir enerji deposu olan tahin: 7 faydası şaşırttı! Herkes satın almaya başladı

Alerji Riski: Susam, bazı bünyelerde güçlü bir alerjen olabilir. Eğer susama karşı hassasiyetiniz varsa tüketmeden önce dikkatli olmalısınız.

#10
Foto - Tam anlamıyla bir enerji deposu olan tahin: 7 faydası şaşırttı! Herkes satın almaya başladı

Küçük Bir İpucu: Eğer tahinin tadı tek başına size biraz ağır geliyorsa, aç karnına tüketeceğiniz o bir kaşık tahinin üzerine sadece birkaç damla limon sıkarak hem tadını hafifletebilir hem de demir emilimini katbekat artırabilirsiniz!

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