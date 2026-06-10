İçeriğindeki yüksek kaliteli yağlar, proteinler, kalsiyum ve antioksidanlar sayesinde güne tahinle başlamak, sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri olabilir. İşte sabahları aç karnına 1 kaşık tahin tüketmenin kanıtlanmış 7 mucizevi faydası... GÜNE TAHİNLE BAŞLAMANIN 7 FAYDASI 1. Mideyi Korur ve Sindirimi Rahatlatır Sabahları aç karnına tüketilen tahin, mide asidini dengeler. Mide çeperini koruyucu bir tabaka gibi sararak gün içinde oluşabilecek yanma, ekşime ve ülser/gastrit gibi rahatsızlıkların önüne geçer. Lifli yapısı sayesinde bağırsak fonksiyonlarını da düzenler.