  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem hakkında istenen ceza belli oldu Dünya Filistinli bebeğe ağlıyor! Katil İsrail askeri 7 aylık bebeğin kafasına sıktı Diğer kurumlar olunca öyle Akit’e böyle! Vandallar saldırdı TGC kıvırdı 8 Yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti Yeşil dönüşüme 200 milyon Avro İstanbul'da Şok Baskın! Evden 42 Yılan Çıktı İran: ABD Savunmasını Aştık, Hedeflerin Yüzde 70'ini Vurduk Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Siz daha çoook tokat yersiniz! İçişleri Bakanı’ndan Rum ve Yunanlara aklınızını başınıza alın mesajı: Kıbrıs'ta tek taraflı hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz! Kardeş Kavgası Çocukları Vurdu! Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu'
Gündem Valilik kararı duyurdu! Ormanlara giriş 12 Hazirandan itibaren yasaklandı
Gündem

Valilik kararı duyurdu! Ormanlara giriş 12 Hazirandan itibaren yasaklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Valilik kararı duyurdu! Ormanlara giriş 12 Hazirandan itibaren yasaklandı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk imzasıyla yayımlanan karara göre, 12 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar ve yükselen orman yangını riski nedeniyle il genelinde bir dizi ek tedbir kararı aldı. Vali Recep Soytürk imzasıyla yayımlanan karara göre, 12 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve ormanlık alanlar ile tarım arazilerindeki insan hareketliliğinin artması nedeniyle alınan karar çerçevesinde yangın riskini azaltmaya yönelik ilave önlemler uygulamaya konuldu.

Tekirdağ İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 27 Nisan 2026 tarihli kararı doğrultusunda alınan tedbirler çerçevesinde, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi gereğince vatandaşların ormanlık alanlara girişleri geçici süreyle yasaklandı.

 

Valilik açıklamasında, belirlenen orman parkları ve tabiat parklarında yalnızca izin verilen ocak alanlarında ateş yakılabileceği belirtilirken, bu alanlar dışında ateş yakmanın ve yakılan ateşi söndürmeden bölgeden ayrılmanın yasak olduğu vurgulandı. İşletmecilerin gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Karar kapsamında Süleymanpaşa'da Atatürk Kent Ormanı, Kartaltepe Tabiat Parkı, Kumbağ ve Sütlüce Orman Parkları; Çerkezköy'de Kartaltepe, Karatepe ve Çerkezköy Orman Parkları; Kapaklı'da Kazakgölü, İkizgöller ve Kapaklı Orman Parkları, Çorlu'da Esetçe Orman Parkı, Saray'da Safaalan, Laladere ve Bahçeköy Orman Parkları, Hayrabolu'da Örey Korusu Orman Parkı ile Şarköy'de Ardıçlıtepe Orman Parkı kontrollü kullanım alanları arasında yer aldı.

Öte yandan ormanlara dört kilometre mesafedeki alanlarda ve orman içi ile orman bitişiği mahallelerde anız yakılması, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla dal, ot ve bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Açıklamada ayrıca ormanlık alanlara yakın bölgelerde gerçekleştirilecek düğün, eğlence ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yangına neden olabilecek yanıcı materyallerin kullanımına da izin verilmeyeceğini duyurdu.

 

Yangınların özellikle hafta sonları ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklamada, jandarma ve orman muhafaza ekiplerinin yangına hassas bölgelerde devriye faaliyetlerini artıracağı, orman yollarında araç ve şahıs kontrollerinin sıklaştırılacağı belirtildi.

Mahalle muhtarları ve bekçilerin de orman giriş-çıkışlarını takip ederek şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili birimlere bildireceği kaydedildi.

Alınan kararlara aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında idari ve adli işlem uygulanacağını bildirdi.

Kararın 12 Haziran 2026 ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yürürlükte olacağı belirtildi.

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı flaş önlem! Anız yakılması resmen yasaklandı!
Çanakkale'de orman yangınlarına karşı flaş önlem! Anız yakılması resmen yasaklandı!

Yerel

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı flaş önlem! Anız yakılması resmen yasaklandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı devreye aldı! Küçük ölçekli üreticilere gelir garantili sistem
Tarım ve Orman Bakanlığı devreye aldı! Küçük ölçekli üreticilere gelir garantili sistem

Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı devreye aldı! Küçük ölçekli üreticilere gelir garantili sistem

Valilik tarih vererek duyurdu! İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı
Valilik tarih vererek duyurdu! İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı

Gündem

Valilik tarih vererek duyurdu! İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23