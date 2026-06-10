  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür basına saldırıya hep birlikte karşı çıkıyoruz! Cumartesi saat 14.00’te Akit Medya önünde buluşalım Gürsel Tekin fondaş Sözcü’ye fena çaktı! “Kendi trollerinin yorumlarını haber diye servis edecek kadar gazetecilikten uzaklaştılar” Nedim Şener: ‘Hain Kemal’, ‘Pavyoncu Özgür’ Eski TBMM Başkanı: 'Laiklik anayasada yer almamalı' 10 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Küfürcülerle mi, Havlucularla mı, Rüşvetçilerle mi gurur duyuyorsunuz? Ali Karahasanoğlu yazdı Hizbullah siyonist rejime sızdı! Yolun sonu yeni parti mi? Bahreyn'de Sirenler Çalıyor! Netanyahu'ya En Büyük Darbe Kendi Halkından!
Gündem Dünya Filistinli bebeğe ağlıyor! Katil İsrail askeri 7 aylık bebeğin kafasına sıktı
Gündem

Dünya Filistinli bebeğe ağlıyor! Katil İsrail askeri 7 aylık bebeğin kafasına sıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Dünya, terör devleti İsrail ordusuna mensup bir terör askerinin ateş açarak durdurduğu bir aile arabasında kafasına sıkarak katlettiği 7 aylık bebek için ağlıyor.

Yüzbinlerce takipçiye sahip İspanyol Daniel Mayakovski, X hesabından korkunç olayın görüntülerini paylaşarak yaptığı değerlendirmede; “Batı Yaka'daki Hebron gettolarının bir sokağında, bir Siyonist askerin aile arabasına ateş açtıktan sonra, 7 aylık bir Filistinli bebeği kafasına tek kurşunla öldürdüğü an.

 

Bu bebek katli için Batı'da hiçbir medya skandalı yaşanmadı, İsrail’in her suçu, ne kadar vahşi olursa olsun, halının altına süpürülüyor ve haber bile yüzde 99'una ulaşmıyor nüfusun” şeklinde tepki gösterdi.

Paylaşımın altına yorum yapan binlerce kullanıcı terör devleti İsrail’i kınarken, siyonist Netanyahu yönetiminin bir an önce görevden uzaklaştırılması gerektiğini dile getirdiler.

İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş!
İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş!

Dünya

İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş!

İsrail yalakası Modi'den çağrı
İsrail yalakası Modi'den çağrı

Dünya

İsrail yalakası Modi'den çağrı

Adeta İsrail'in kabusu! Gözaltına alındığı duyuruldu
Adeta İsrail'in kabusu! Gözaltına alındığı duyuruldu

Dünya

Adeta İsrail'in kabusu! Gözaltına alındığı duyuruldu

Soysuz İsrail ordusunda yapay zeka maymunluğu
Soysuz İsrail ordusunda yapay zeka maymunluğu

Dünya

Soysuz İsrail ordusunda yapay zeka maymunluğu

Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu'
Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu'

Gündem

Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23