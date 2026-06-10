Dünya Filistinli bebeğe ağlıyor! Katil İsrail askeri 7 aylık bebeğin kafasına sıktı

Yüzbinlerce takipçiye sahip İspanyol Daniel Mayakovski, X hesabından korkunç olayın görüntülerini paylaşarak yaptığı değerlendirmede; “Batı Yaka'daki Hebron gettolarının bir sokağında, bir Siyonist askerin aile arabasına ateş açtıktan sonra, 7 aylık bir Filistinli bebeği kafasına tek kurşunla öldürdüğü an.

Bu bebek katli için Batı'da hiçbir medya skandalı yaşanmadı, İsrail’in her suçu, ne kadar vahşi olursa olsun, halının altına süpürülüyor ve haber bile yüzde 99'una ulaşmıyor nüfusun” şeklinde tepki gösterdi.

Paylaşımın altına yorum yapan binlerce kullanıcı terör devleti İsrail’i kınarken, siyonist Netanyahu yönetiminin bir an önce görevden uzaklaştırılması gerektiğini dile getirdiler.