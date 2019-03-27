0553 313 94 23

Yüzlerce fidan toprakla buluştu

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Orman Haftası sebebiyle yüzlerce fidan toprakla buluştu.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:24
Yüzlerce fidan toprakla buluştu

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Orman Haftası sebebiyle yüzlerce fidan toprakla buluştu. Manyas merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan alana ilçedeki kurum amirleri ve öğrenciler tarafından yüzlerce fidan ekildi. Orman haftası nedeniyle düzenlenen fidan dikim törenine Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, daire amirleri, Manyas Anadolu Lisesi, Atatürk ve İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri katıldılar.


Fidan dikimi öncesi Manyas Orman İşletme Şefi Eren Cesur, fidan dikimi konusunda bilgi verdi. Daha sonra alana sahil çamı,çınar ve fıstık çamı fidanlarından oluşan yaklaşık 300 fidan dikildi.


Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya “Birçok canlı türünün doğal yaşam alanını oluşturan ,erozyon oluşumuna engel olan ormanlar, dünya nüfusunun hızla artması ve sanayileşmenin olumsuz etkisiyle hızla yok olmaktadır. Bu durumun bilincinde olan bizler, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için her zaman olduğundan daha fazla ağaçlandırma yapmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:24
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    27. Dönem CHP Milletvekili Engin Altay’ın 26 Mart’ta Karadeniz TV’de yayımlanan “Siyaset Gündemi” isimli programda yaptığı “...31 Mart’ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan’d
    1. 27. Dönem CHP Milletvekili Engin..
    2. Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları..
    3. Merzifon’daki hastaneye taş kırma..
    4. Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu..
    5. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
    6. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
    7. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
    8. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
    9. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    10. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
    11. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
    12. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
    13. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    14. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    15. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    16. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    17. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    18. Küçük darbukacı babasının yolunda
    19. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    20. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    21. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    22. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    23. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    24. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    25. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    26. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
    27. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
    28. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    29. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
    30. PKK terör örgütü propagandası yapan..
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu