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Dünya Yüzlerce bizonu katletmek için gönüllü arıyorlar
Dünya

Yüzlerce bizonu katletmek için gönüllü arıyorlar

ABD'nin Arizona eyaletinde Milli Park Hizmeti (NPS) Büyük Kanyon'daki yüzlerce bizonu öldürecek gönüllüler aradığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 02:19:00 -
Yüzlerce bizonu katletmek için gönüllü arıyorlar

ABD Milli Park Hizmeti (NPS), Büyük Kanyon Ulusal Parkı'ndaki North Rim bölgesinde bulunan bizon sürülerinin sayısını, bölgedeki ekolojik dengeyi korumak için kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Çalışma kapsamında bölgedeki bizonların 3'te 2'sinin yani 600 bizondan 400'ünün öldürülmesi planlanıyor.

Araştırmalara göre bizon sayısının önümüzdeki 10 yıl içinde bin 500'e yükseleceği tahmin ediliyor.

Sürülerin azaltılmasına dair çalışmalar ABD Orman Servisi tarafından da destekleniyor.

NPS resmi Twitter adresinden yapılan duyuruda, “bizonları avlama konusunda yetenekli” gönüllüler arandığını belirtti.

Başvurular 3-4 Mayıs arasında yapılacak ve 25 kişilik aday havuzundan görevi alacak 12 kişi kurayla belirlenecek.

Av, bu sonbaharda 5 haftadan fazla sürecek.

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